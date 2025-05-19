Катя Осадча звернулася до російськомовних батьків - новини України

Катя Осадча та Галина Остаповець

Українська телеведуча Катя Осадча закликала російськомовних батьків переходити на українську мову, аби росіяни через 25 років не прийшли рятувати їхніх нинішніх російськомовних дітей.

Про це вона сказала Новини.LIVE.

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"У нас є проблема із молодшим сином Данилом, йому 3,5 роки, що на майданчику всі діти розмовляють російською. І це діти, які були народжені буквально за півроку до війни або ж під час війни. І як мамі мені дуже болить, що мої діти граються російською. Тобто мова гри у них з іншими дітьми – російська. І це є проблема, бо мої діти у своїй базі україномовні. Вдома ми розмовляємо тільки українською", — відзначила Осадча.

Телеведуча закликала російськомовних батьків почати переходити на українську мову, яку, за її словами, вивчити просто.

"Так, можливо, складно, можливо, незручно… Але я завжди наголошую на тому, що українська не китайська. Вивчити українську просто, потрібно зробити над собою маленьке зусилля – увійти у мовний режим. Наприклад, почати вдома розмовляти українською", — уточнила вона.

Зокрема, за словами Осадчої, нинішніх російськомовних дітей знову почнуть "рятувати" росіян через, наприклад, 25 років.

"Ми потерпали від великої кількості російськомовного населення із 14 до 22-го років. Із 22-го по 25-й стало більше україномовних людей, але діти розмовляють російською. І через 25 років наші скажені сусіди прийдуть рятувати наших дітей, бо вони розмовляють мовою ворога", — підсумувала Осадча.

Нагадаємо, за словами української телеведучої Каті Осадчої, щоби замотивувати нинішніх школярів до освітнього процесу – слід впроваджувати інноваційні методи, цікаві школярам.

Останній дзвоник у київських школах продзвенить 30 травня. Документи про здобуття освіти школярам та випускникам вручатимуть у червні.

