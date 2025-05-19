Катя Осадча обратилась к русскоязычным родителям - новости Украины

Катя Осадчая и Галина Остаповец

Украинская телеведущая Катя Осадчая призвала русскоязычных родителей переходить на украинский язык, чтобы россияне через 25 лет не пришли спасать их нынешних русскоязычных детей.

Об этом она сказала Новини.LIVE.

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"У нас есть проблема с младшим сыном Даниилом, ему 3,5 года, что на площадке все дети разговаривают на русском. И это дети, которые были рождены буквально за полгода до войны или же во время войны. И как маме мне очень больно, что мои дети играют на русском. То есть язык игры у них с другими детьми - русский. И это проблема, потому что мои дети в своей базе украиноязычные. Дома мы разговариваем только на украинском", — отметила Осадча.

Телеведущая призвала русскоязычных родителей начать переходить на украинский язык, который, по ее словам, выучить просто.

"Да, возможно, сложно, возможно, неудобно... Но я всегда подчеркиваю, что украинский не китайский. Выучить украинский просто, нужно сделать над собой маленькое усилие — войти в языковой режим. Например, начать дома разговаривать на украинском", — уточнила она.

В частности, по словам Осадчей, нынешних русскоязычных детей снова начнут "спасать" русские через, например, 25 лет.

"Мы страдали от большого количества русскоязычного населения с 14 до 22-го года. С 22-го по 25-й стало больше украиноязычных людей, но дети разговаривают на русском. И через 25 лет наши бешеные соседи придут спасать наших детей, потому что они разговаривают на языке врага", — подытожила Осадчая.

Напомним, по словам украинской телеведущей Кати Осадчей, чтобы замотивировать нынешних школьников к образовательному процессу - следует внедрять инновационные методы, интересные школьникам.

Последний звонок в киевских школах прозвенит 30 мая. Документы о получении образования школьникам и выпускникам будут вручать в июне.