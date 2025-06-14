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Верка Сердючка нарушила языковой закон на сцене — реакция полиции

14 июня 2025 23:47
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Языковой омбудсмен считает, что Верка Сердючка нарушила закон о запрете языка агрессора
Верка Сердючка на сцене. Фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В офисе Уполномоченного по защите государственного языка обиделись на песни Верки Сердючки. Нарушение языкового закона заключается в том, что некоторые из них выполняются на языке оккупанта.

Об этом в Facebook отметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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Сообщение языкового омбудсмена. Фото: Скриншот

Чиновнику не понравилось, что накануне, 13 июня, Сердючка (Андрей Данилко) выступала в Киеве и некоторые песни были на русском. Тарас Кремень считает, что языку оккупантов нет места в столице Украины. Кроме того, он нашел в исполнении песен на русском нарушение закона.

"Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, который также был проигнорирован", — отметил Тарас Кремень.

Языковой омбудсмен обратился в Национальную полицию, чтобы там должным образом отреагировали на нарушение закона. По словам чиновника, дело не столько в самом законе, сколько в национальном достоинстве.

Кремень напомнил, что применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.

Реакция полиции

Нацполиция уже сообщила, что они зарегистрировали инцидент и внесли о нем сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событиях. Сейчас продолжается проверка.

Ранее сообщалось, что во Львовской области судили школьницу, которая вылезла на дорожный знак. Она выложила видео в социальные сети под российскую музыку.

А телеведущая Катя Осадчая призвала русскоязычных родителей переходить на украинский язык, чтобы россияне через 25 лет не пришли спасать их нынешних русскоязычных детей.

Киев русский язык языковой скандал шоу-бизнес Верка Сердючка омбудсмен
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