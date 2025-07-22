Суд назначил штраф директору комплекса, в котором Верка Сердючка пела на русском

Верка Сердючка на сцене. Иллюстративное фото: Викимедиа

Как ранее сообщалось, месяц назад из-за выполнения во время концерта в Киеве Андреем Данилко (Веркой Сердючкой) репертуара на языке агрессора (на русском) возник скандал. Нацполиция открыла административное производство и вот уже есть приговор суда.

Приговор суда опубликован в Едином реестре судебных решений.

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Согласно реестру, Бориспольский горрайонный суд вынес постановление в отношении директора комплекса отдыха в Киеве, где во время концерта артиста были исполнены две песни на русском языке.

Суд признал действия директора комплекса незаконными на основании Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах и запрета воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора".

Что решил суд

Директор комплекса был признан виновным по части 1 статьи 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и получил штраф в размере 425 гривен. Кроме того, ему было назначено уплатить судебный сбор в размере 605 гривен.

Ранее сообщалось, что украинский продюсер Игорь Кондратюк жестко раскритиковал артиста Андрея Данилко, который известен своим образом Верки Сердючки. Шоумен резко отреагировал на языковой скандал вокруг звезды.

Также на фоне скандала Анастасия Приходько заявила, что тоже будет петь песни на русском языке.