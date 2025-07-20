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Головна Новини дня Попався на зраді — директор ІТ-компанії США йде у відставку

Попався на зраді — директор ІТ-компанії США йде у відставку

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 17:43
Енді Байрон пішов у відставку з Astronomer через відео зі зрадою
Енді Байрон та Крістін Кебот. Фото: кадр з відео

Гендиректор IT-компанії Astronomer Енді Байрон подав у відставку після того, як мережею завірусилось відео з його обіймами із жінкою на концерті Coldplay. Компанія вже шукає іншу людину на його місце.

Про це повідомляє CNN

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Енді Байрон подав у відставку

Видання повідомляє, що компанія прийняла заяву Байрона про відставку і вже шукає нового гендиректора. Водночас керівниця відділу кадрів Astronomer Крістін Кебот, яка засвітилась в обіймах мільйонера, залишається на посаді. Однак зараз вона перебуває у відпустці на невизначений термін. 

За даними Astronomer, наразі тимчасово обов'язки гендиректора виконуватиме співзасновник IT-компанії, директор з продукції Піт Деджой.

"Astronomer прихильна до цінностей і культури, якими ми керуємося з моменту заснування. Від наших лідерів очікують встановлення стандартів поведінки та відповідальності, але останнім часом вони цих стандартів не дотримувалися", — йдеться у заяві компанії. 

Що передувало

Нагадаємо, 16 директор IT-компанії в США попався з коханкою. Під час концерту гурту Coldplay у Бостоні на екрани стадіону, куди виводять зображення з камер у межах традиційної "kiss cam", показали Енді Байрона в обіймах Крістін Кебот. 

Після цього казусу дружина мільярдера видалила свою сторінку у Facebook. Раніше у соцмережі жінки були опубліковані сімейні фотографії. Також незадовго до видалення профілю вона видалила прізвище.

США скандал концерт зрада дружина
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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