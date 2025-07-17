У США директор IT-компанії Astronomer випадково засвітився з коханкою

Директор IT-компанії в США попався з коханкою — відео
У США під час концерту гурту Coldplay у місті Бостон стався казус. На екрани стадіону, куди виводять зображення з камер у межах традиційної "kiss cam", показали директора IT-компанії та його коханку.
Відповідне відео набрало у TikTok понад 20 мільйонів переглядів за 11 годин.
@instaagraace
trouble in paradise?? 👀 #coldplay #boston #coldplayconcert #kisscam #fyp♬ original sound - grace
Казус на концерті Coldplay
Після того, як камеру навели на пару, чоловік різко відсторонився від жінки, а вона закрила обличчя руками. Зал вибухнув від сміху через таку реакцію, а фронтмен гурту припустив, що вони мають роман або дуже сором'язливі.
Відео дуже швидко завірусилося у соцмережах, а користувачі з'ясували, хто на ньому. Це CEO компанії Astronomer Енді Байрон та HR компанії Крістін Кебот. Як вияснилося, обидва перебувають у шлюбі з іншими людьми.
Користувачі засипали відео коментарями: "Вау, а його жінка вдома з дітьми","Так ось, що таке кар'єрні сходинки", "Які ж вони двоє безглузді", а також "Шкода дружину".
Що відомо про них
Так, судячи з LinkedIn Байрона, він очолює компанію, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення, з липня 2023 року, а Крістін працює в компанії лише дев'ять місяців.
На її сторінці йдеться, що вона фахівець, яка "завойовує довіру колег — від асистентів до CEO". Також співробітниця отримувала публічну похвалу від гендиректора, який назвав її "ідеальним кандидатом" завдяки "винятковим лідерським якостям".
Нагадаємо, у мережі викликав бурхливі обговорення через зовнішній вигляд співака Степана Гіги під час виступу.
Також нещодавно співак MONATIK розірвав глядачів сольним концертом у Києві.
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