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Директор IT-компанії в США попався з коханкою — відео

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Дата публікації: 17 липня 2025 22:44
У США директор IT-компанії Astronomer випадково засвітився з коханкою
Енді Байрон та Крістін Кебот. Фото: кадр з відео

У США під час концерту гурту Coldplay у місті Бостон стався казус. На екрани стадіону, куди виводять зображення з камер у межах традиційної "kiss cam", показали директора IT-компанії та його коханку.

Відповідне відео набрало у TikTok понад 20 мільйонів переглядів за 11 годин.

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Казус на концерті Coldplay

Після того, як камеру навели на пару, чоловік різко відсторонився від жінки, а вона закрила обличчя руками. Зал вибухнув від сміху через таку реакцію, а фронтмен гурту припустив, що вони мають роман або дуже сором'язливі.

Відео дуже швидко завірусилося у соцмережах, а користувачі з'ясували, хто на ньому. Це CEO компанії Astronomer Енді Байрон та HR компанії Крістін Кебот. Як вияснилося, обидва перебувають у шлюбі з іншими людьми. 

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Енді Байрон та Крістін Кебот. Фото: кадр з відео

Користувачі засипали відео коментарями: "Вау, а його жінка вдома з дітьми","Так ось, що таке кар'єрні сходинки", "Які ж вони двоє безглузді", а також "Шкода дружину".

Що відомо про них

Так, судячи з LinkedIn Байрона, він очолює компанію, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення, з липня 2023 року, а Крістін працює в компанії лише дев'ять місяців.

На її сторінці йдеться, що вона фахівець, яка "завойовує довіру колег — від асистентів до CEO". Також співробітниця отримувала публічну похвалу від гендиректора, який назвав її "ідеальним кандидатом" завдяки "винятковим лідерським якостям".

Нагадаємо, у мережі викликав бурхливі обговорення через зовнішній вигляд співака Степана Гіги під час виступу.

Також нещодавно співак MONATIK розірвав глядачів сольним концертом у Києві.

США скандал концерт мільярдери зрада
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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