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Директор IT-компании в США попался с любовницей — видео

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Дата публикации 17 июля 2025 22:44
В США директор IT-компании Astronomer случайно засветился с любовницей
Энди Байрон и Кристин Кебот. Фото: кадр из видео

В США во время концерта группы Coldplay в городе Бостон произошел казус. На экраны стадиона, куда выводят изображение с камер в рамках традиционной "kiss cam", показали директора IT-компании и его любовницу.

Соответствующее видео набрало в TikTok более 20 миллионов просмотров за 11 часов.

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После того как камеру навели на пару, мужчина резко отстранился от женщины, а она закрыла лицо руками. Зал взорвался от смеха из-за такой реакции, а фронтмен группы предположил, что они имеют роман или очень застенчивы.

Видео очень быстро завирусилось в соцсетях, а пользователи выяснили, кто на нем. Это CEO компании Astronomer Энди Байрон и HR компании Кристин Кебот. Как выяснилось, оба находятся в браке с другими людьми.

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Энди Байрон и Кристин Кебот. Фото: кадр из видео

Пользователи засыпали видео комментариями: "Вау, а его жена дома с детьми", "Так вот, что такое карьерная лестница", "Какие же они двое глупые", а также "Жаль жену".

Что известно о них

Так, судя по LinkedIn Байрона, он возглавляет компанию, которая специализируется на разработке программного обеспечения, с июля 2023 года, а Кристин работает в компании всего девять месяцев.

На ее странице говорится, что она специалист, который "завоевывает доверие коллег — от ассистентов до CEO". Также сотрудница получала публичную похвалу от гендиректора, который назвал ее "идеальным кандидатом" благодаря "исключительным лидерским качествам".

Напомним, в сети вызвал бурные обсуждения из-за внешнего вида певца Степана Гиги во время выступления.

Также недавно певец MONATIK разорвал зрителей сольным концертом в Киеве.

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Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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