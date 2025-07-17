В США директор IT-компании Astronomer случайно засветился с любовницей

Энди Байрон и Кристин Кебот. Фото: кадр из видео

В США во время концерта группы Coldplay в городе Бостон произошел казус. На экраны стадиона, куда выводят изображение с камер в рамках традиционной "kiss cam", показали директора IT-компании и его любовницу.

Соответствующее видео набрало в TikTok более 20 миллионов просмотров за 11 часов.

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После того как камеру навели на пару, мужчина резко отстранился от женщины, а она закрыла лицо руками. Зал взорвался от смеха из-за такой реакции, а фронтмен группы предположил, что они имеют роман или очень застенчивы.

Видео очень быстро завирусилось в соцсетях, а пользователи выяснили, кто на нем. Это CEO компании Astronomer Энди Байрон и HR компании Кристин Кебот. Как выяснилось, оба находятся в браке с другими людьми.

Энди Байрон и Кристин Кебот. Фото: кадр из видео

Пользователи засыпали видео комментариями: "Вау, а его жена дома с детьми", "Так вот, что такое карьерная лестница", "Какие же они двое глупые", а также "Жаль жену".

Что известно о них

Так, судя по LinkedIn Байрона, он возглавляет компанию, которая специализируется на разработке программного обеспечения, с июля 2023 года, а Кристин работает в компании всего девять месяцев.

На ее странице говорится, что она специалист, который "завоевывает доверие коллег — от ассистентов до CEO". Также сотрудница получала публичную похвалу от гендиректора, который назвал ее "идеальным кандидатом" благодаря "исключительным лидерским качествам".

Напомним, в сети вызвал бурные обсуждения из-за внешнего вида певца Степана Гиги во время выступления.

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