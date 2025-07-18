Директор IT-компанії Astronomer Енді Байрон засвітився з коханкою - реакція його дружини

Засвітився з коханкою — як відреагувала дружина IT-мільярдера
У США спалахнув скандал через викриття директора IT-компанії Astronomer Енді Байрона з коханкою. Дружина мільярдера видалила свою сторінку у Facebook.
Про це пише Page Six у четвер, 17 липня.
@instaagraace
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Викрили з коханкою на концерті
Дружина Енді Байрона Меган Керріган швидко видалила сторінку у Facebook після того, як у мережі стало вірусним відео, на якому її чоловік обіймається з іншою жінкою.
Раніше у соцмережі жінки були опубліковані сімейні фотографії. Також незадовго до видалення профілю вона видалила прізвище.
Напередодні кілька людей закидали її обліковий запис коментарями про зраду її чоловіка та випадок на концерті.
Що відомо про скандал
На концерті гурту Coldplay Енді Байрона помітили в обіймах з іншою жінкою. З'ясувалося, що це HR компанії Крістін Кебот.
Після того як камеру навели на пару, вони почали ховати обличчя. Фронтмен гурту закликав глядачів подивитися на них, а згодом припустив, що їхня реакція свідчить про роман між ними.
Також ми писали, що користувачі бурхливо обговорюють зовнішній вигляд українського співака Степана Гіги під час одного з виступів.
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