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Головна Новини дня Засвітився з коханкою — як відреагувала дружина IT-мільярдера

Засвітився з коханкою — як відреагувала дружина IT-мільярдера

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Дата публікації: 18 липня 2025 00:09
Директор IT-компанії Astronomer Енді Байрон засвітився з коханкою - реакція його дружини
Енді Байрон та Крістін Кебот. Фото: кадр з відео

У США спалахнув скандал через викриття директора IT-компанії Astronomer Енді Байрона з коханкою. Дружина мільярдера видалила свою сторінку у Facebook.

Про це пише Page Six у четвер, 17 липня.

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Викрили з коханкою на концерті 

Дружина Енді Байрона Меган Керріган швидко видалила сторінку у Facebook після того, як у мережі стало вірусним відео, на якому її чоловік обіймається з іншою жінкою.

Раніше у соцмережі жінки були опубліковані сімейні фотографії. Також незадовго до видалення профілю вона видалила прізвище.

Засвітився з коханкою — як відреагувала дружина IT-мільярдера - фото 1
Сторінка дружини, де вона видалила прізвище. Фото: Facebook Kerrigan Byron

Напередодні кілька людей закидали її обліковий запис коментарями про зраду її чоловіка та випадок на концерті.

Засвітився з коханкою — як відреагувала дружина IT-мільярдера - фото 1
Сторінка дружини, яку вона видалила. Фото: Facebook Kerrigan Byron

Що відомо про скандал

На концерті гурту Coldplay Енді Байрона помітили в обіймах з іншою жінкою. З'ясувалося, що це HR компанії Крістін Кебот.

Після того як камеру навели на пару, вони почали ховати обличчя. Фронтмен гурту закликав глядачів подивитися на них, а згодом припустив, що їхня реакція свідчить про роман між ними.

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Енді Байрон та Крістін Кебот. Фото: кадр з відео

Також ми писали, що користувачі бурхливо обговорюють зовнішній вигляд українського співака Степана Гіги під час одного з виступів.

США скандал концерт зрада дружина
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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