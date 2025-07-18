Директор IT-компанії Astronomer Енді Байрон засвітився з коханкою - реакція його дружини

Енді Байрон та Крістін Кебот. Фото: кадр з відео

У США спалахнув скандал через викриття директора IT-компанії Astronomer Енді Байрона з коханкою. Дружина мільярдера видалила свою сторінку у Facebook.

Про це пише Page Six у четвер, 17 липня.

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Дружина Енді Байрона Меган Керріган швидко видалила сторінку у Facebook після того, як у мережі стало вірусним відео, на якому її чоловік обіймається з іншою жінкою.

Раніше у соцмережі жінки були опубліковані сімейні фотографії. Також незадовго до видалення профілю вона видалила прізвище.

Сторінка дружини, де вона видалила прізвище. Фото: Facebook Kerrigan Byron

Напередодні кілька людей закидали її обліковий запис коментарями про зраду її чоловіка та випадок на концерті.

Сторінка дружини, яку вона видалила. Фото: Facebook Kerrigan Byron

Що відомо про скандал

На концерті гурту Coldplay Енді Байрона помітили в обіймах з іншою жінкою. З'ясувалося, що це HR компанії Крістін Кебот.

Після того як камеру навели на пару, вони почали ховати обличчя. Фронтмен гурту закликав глядачів подивитися на них, а згодом припустив, що їхня реакція свідчить про роман між ними.

Енді Байрон та Крістін Кебот. Фото: кадр з відео

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