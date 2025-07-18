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Засветился с любовницей —как отреагировала жена IT-миллиардера

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 00:09
Директор IT-компании Astronomer Энди Байрон засветился с любовницей – реакция его жены
Энди Байрон и Кристин Кебот. Фото: кадр из видео

В США разгорелся скандал из-за разоблачения директора IT-компании Astronomer Энди Байрона с любовницей. Жена миллиардера удалила свою страницу в Facebook.

Об этом пишет Page Six в четверг, 17 июля.

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Жена Энди Байрона Меган Кэрриган быстро удалила страницу в Facebook после того, как в сети стало вирусным видео, на котором ее муж обнимается с другой женщиной.

Ранее в соцсети женщины были опубликованы семейные фотографии. Также незадолго до удаления профиля она удалила фамилию.

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Страница жены, где она удалила фамилию. Фото: Facebook Kerrigan Byron

Накануне несколько человек забросали ее аккаунт комментариями об измене ее мужа и случае на концерте.

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Страница жены, которую она удалила Фото: Facebook Kerrigan Byron

Что известно о скандале

На концерте группы Coldplay Энди Байрона заметили в объятиях с другой женщиной. Выяснилось, что это HR компании Кристин Кебот.

После того как камеру навели на пару, они начали прятать лица. Фронтмен группы призвал зрителей посмотреть на них, а впоследствии предположил, что их реакция свидетельствует о романе между ними.

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Энди Байрон и Кристин Кебот. Фото: кадр из видео

Также мы писали, что пользователи бурно обсуждают внешний вид украинского певца Степана Гиги во время одного из выступлений.

США скандал концерт измена жена
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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