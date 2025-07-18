Директор IT-компании Astronomer Энди Байрон засветился с любовницей – реакция его жены

Засветился с любовницей —как отреагировала жена IT-миллиардера
В США разгорелся скандал из-за разоблачения директора IT-компании Astronomer Энди Байрона с любовницей. Жена миллиардера удалила свою страницу в Facebook.
Об этом пишет Page Six в четверг, 17 июля.
@instaagraace
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Застукали с любовницей на концерте
Жена Энди Байрона Меган Кэрриган быстро удалила страницу в Facebook после того, как в сети стало вирусным видео, на котором ее муж обнимается с другой женщиной.
Ранее в соцсети женщины были опубликованы семейные фотографии. Также незадолго до удаления профиля она удалила фамилию.
Накануне несколько человек забросали ее аккаунт комментариями об измене ее мужа и случае на концерте.
Что известно о скандале
На концерте группы Coldplay Энди Байрона заметили в объятиях с другой женщиной. Выяснилось, что это HR компании Кристин Кебот.
После того как камеру навели на пару, они начали прятать лица. Фронтмен группы призвал зрителей посмотреть на них, а впоследствии предположил, что их реакция свидетельствует о романе между ними.
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