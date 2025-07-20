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Главная Новости дня Попался на измене — директор ИТ-компании США пошел в отставку

Попался на измене — директор ИТ-компании США пошел в отставку

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 17:43
Энди Байрон ушел в отставку из Astronomer из-за видео с изменой
Энди Байрон и Кристин Кебот. Фото: кадр из видео

Гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон подал в отставку после того, как сетью завирусилось видео с его объятиями с женщиной на концерте Coldplay. Компания уже ищет другого человека на его место.

Об этом сообщает CNN.

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Энди Байрон подал в отставку

Издание сообщает, что компания приняла заявление Байрона об отставке и уже ищет нового гендиректора. В то же время руководитель отдела кадров Astronomer Кристин Кебот, которая засветилась в объятиях миллионера, остается в должности. Однако сейчас она находится в отпуске на неопределенный срок.

По данным Astronomer, сейчас временно обязанности гендиректора будет исполнять соучредитель IT-компании, директор по продукции Пит Деджой.

"Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. От наших лидеров ожидают установления стандартов поведения и ответственности, но в последнее время они этих стандартов не придерживались", — говорится в заявлении компании.

Что предшествовало

Напомним, 16 директор IT-компании в США попался с любовницей. Во время концерта группы Coldplay в Бостоне на экраны стадиона, куда выводят изображение с камер в рамках традиционной "kiss cam", показали Энди Байрона в объятиях Кристин Кебот.

После этого казуса жена миллиардера удалила свою страницу в Facebook. Ранее в соцсети женщины были опубликованы семейные фотографии. Также незадолго до удаления профиля она удалила фамилию.

США скандал концерт измена жена
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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