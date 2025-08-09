Видео
Скандал с актером клипа Jerry Heil и Ярмака — детали инцидента

Скандал с актером клипа Jerry Heil и Ярмака — детали инцидента

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 18:16
Константина Темляка обвинили в насилии — Jerry Heil и Ярмак удалили клип З якого ти поверху неба
Константин Темляк. Фото: instagram.com/kostiatemliak

Вокруг украинского актера и военнослужащего Константина Темляка разгорелся громкий скандал. Бывшая девушка артиста, актриса Анастасия Соловьева, обвинила его в насилии и развращении несовершеннолетней.

На резонансный инцидент отреагировали рэпер Ярмак и певица Jerry Heil, которые на днях выпустили клип с участием актера.

Читайте также:

Jerry Heil и Ярмак удалили клип с Темляком

В пятницу, 8 августа, артисты опубликовали новый клип на песню "З якого ти поверху неба?", главную роль в котором исполнил Темляк и его жена Анастасия Нестеренко.

Однако в этот же день бывшая девушка актера Анастасия Соловьева выложила сообщение, в котором обвинила актера в домашнем насилии и развращении 15-летней девушки. Публикация вызвала широкий резонанс и возмущение сети.

Волна негатива обрушилась и на Ярмака с Jerry Heil. Однако артисты заверили, что не знали о прошлом Темляка и поспешили удалить клип из сети.

"Любое насилие — это ужасно. В мире, где столько боли, мы не должны умножать ее. Конечно, мы не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок, как и любой из вас. Это стало известно уже после публикации видео. Эта работа не о конкретных людях. Эта работа о миллионах украинцев. Которые проживают свою любовь на расстоянии", — написала Jerry Heil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Скандал с Константином Темляком

Громкий скандал разгорелся после того, как Анастасия Соловьева обнародовала в своем Instagram доказательства того, что во время отношений с Темляком страдала от насилия с его стороны. По словам экс-избранницы актера, до полномасштабного вторжения он страдал алкогольной и наркозависимостью, а также постоянно избивал ее и унижал.

"Я не могла рассказать свою историю четыре года... Молчала из-за стыда, из-за его публичности и моего малого количества подписчиков. И из-за постоянной борьбы со своей тревогой, которая почти довела меня до суицида", — написала Анастасия.

В качестве подтверждения своих слов девушка опубликовала фото синяков на своем теле, скриншоты переписки с бывшим и видео, на которых его поведение было агрессивным.

Кроме того, актриса заявила о том, что актер вел интимную переписку с несовершеннолетней девушкой. По словам Соловьевой на тот момент, школьнице было всего 15 лет.

Скандал з Темляком - подробиці
Сообщение Анастасии Соловьевой. Фото: скриншот Instagram

Ответ Константина Темляка на обвинения

В ответ актер частично подтвердил обвинения своей бывшей партнерши. В соцсетях он признал, что слова Соловьевой "не выдумка" и что он неоднократно наносил ей физический вред - толкал или сжимал руку до синяка. Темляк отметил, что ему "очень стыдно" за такое поведение и что он готов понести юридическую и моральную ответственность.

"В моей жизни был страшный период, когда я был совсем не тем человеком, которым хотел бы быть, которым, как оказалось, являюсь на самом деле", — написал он.

По его словам, после разрыва он просил у Соловьевой извинения, однако она их не приняла. Актер также признал, что имел и другие "ментально-нездоровые отношения", в которых наносил вред партнерам, но впоследствии пытался измениться.

"Мне невероятно стыдно за то, каким человеком, как партнер, я был в прошлом. Однако я невероятно благодарен моему ближайшему окружению и себе за то, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом с ограниченной способностью мыслить и стать тем, кем я являюсь теперь", — добавил Темляк.

Напомним, директор IT-компании попал в скандал из-за объятий с любовницей на концерте.

А также стало известно, кто понес наказание в языковом скандале с Веркой Сердючкой.

скандал домашнее насилие актеры украинские звезды клип
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
