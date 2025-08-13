Посол України розкритикував українців на концерті Макса Коржа у Варшаві

Концерт Макса Коржа у Польщі. Фото: WP wiadomosci

Посол України в Польщі Василь Боднар різко розкритикував присутність українців на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, де звучали пісні російською мовою. Він наголосив, що використання цієї мови зараз асоціюється з агресією проти України, вбивствами її громадян та руйнуванням міст. Дипломат також закликав українців у Польщі дотримуватися місцевих законів.

Про це повідомляють WP wiadomosci.

Допис Посольства України у Польщі у Facebook. Фото: скріншот

Посол України відреагував на інцидент з прапором УПА у Варшаві

Посол України в Польщі Василь Боднар розкритикував участь українців у суботньому концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні PGE у Варшаві. Він заявив, що виступ відбувався російською мовою, якою нині користуються ті, хто веде війну проти України та знищує її громадян.

"Я не розумію, чому українці взагалі ходили на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну", — сказав посол.

Дипломат наголосив, що кожен, хто порушує закон у Польщі, має нести наслідки відповідно до місцевого законодавства. Він підкреслив, що українці, як гості країни, повинні дотримуватися правил, законів і традицій, а порушення або провокації шкодять двостороннім відносинам.

"Я впевнений, що польські правоохоронні органи вживуть необхідних заходів для покарання винних. Кожен, хто не має розуміння та почуття соціальної чутливості, має нести відповідальність", — зазначив він.

Боднар додав, що поведінка, яка мала місце на концерті, збігається з ворожими наративами Росії та може погіршити становище українців у Польщі. Він також зауважив, що частина учасників інцидентів прибула з інших країн і не проживає постійно в Польщі, що є тривожним сигналом у контексті розвитку добросусідських відносин та вирішення чутливих історичних питань.

Під час концерту, на якому були присутні прапори ОУН-УПА, поліція затримала 109 осіб за правопорушення та злочини, серед яких — зберігання наркотиків, використання піротехніки та незаконне проникнення. П’ятдесят осіб отримали штрафи на суму близько 11 500 злотих, а проти 38 відкрили судові справи. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що 63 особам, серед яких є українці, загрожує депортація. Василь Боднар наголосив, що верховенство права є фундаментом порядку в будь-якій державі.

Нагадаємо, що Національний стадіон у Варшаві 9 серпня став майданчиком для виступу білоруського репера Макса Коржа. Під час заходу розгорівся скандал, коли серед публіки з’явився прапор Української Повстанської Армії, що викликало гостру реакцію в суспільстві.

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія активно намагається посварити Варшаву та Київ, свідомо підживлюючи антиукраїнські настрої серед поляків. Він підкреслив, що зростання напруги є результатом цілеспрямованих дій Кремля.