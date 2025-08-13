Концерт Макса Коржа у Варшаві — проти українців відкрили провадження

Розгорнутий прапор УПА на концерті Коржа у Варшаві. Фото: кадр з відео

Після подій на концерті білоруського репера Макса Коржа на концерті у Варшаві 9 серпня проти 57 українців розпочато провадження. Їх хочуть депортувати з території Польщі.

Про це повідомили у Посольстві України в Польщі.

Реклама

Читайте також:

Понад 50 українців хочуть депортувати з Польщі

Зазначається, що посольство оперативно направило офіційні запити до компетентних органів, аби з'ясувати усі деталі справи. Наразі відомо, що затримали трьох громадян України віком 30, 23 та 20 років.

"Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що ця справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Польщі.

Що передувало

На Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня під час концерту Макса Коржа фанати підняли прапор УПА та прапор України.

Це викликало сильне обурення у польських депутатів та поляків в цілому, адже червоно-чорна символіка може викликати неоднозначну реакцію через "Волинську трагедію". Внаслідок цього було порушено справу про депортацію 63 осіб, з яких 57 українців та шість білорусів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що РФ намагається посварити Київ і Варшаву. За його словами, Москва підсилює антиукраїнські настрої серед поляків.

Також ми писали, що в Польщі затримали українку та звинувачують її у пересиланні вибухівки поштою. Міністерство закордонних справ тримає на контролі цю ситуацію.