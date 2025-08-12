Концерт Макса Коржа у Варшаві — через скандал депортують українців

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

На Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа. Однак під час заходу виник скандал через те, що фанати підняли прапор Української Повстанської Армії.

Скандал з прапором УПА у Польщі

Після того як на концерті підняли прапор УПА та прапор України, депутат польського Сейму Даріуш Матецький назвав це "знаком злочинців і катів предків" і написав заяву до прокуратури.

Внаслідок цього було порушено справу про депортацію 63 осіб, з яких 57 українців та шість білорусів. За словами прем'єра країни Дональда Туска, їм доведеться залишити Польщу добровільно або примусово.

Туск заявив, що ситуація, яка обурила громадську думку, дійшла до свого завершення.

Зазначимо, що у Польщі червоно-чорна символіка може викликати неоднозначну реакцію через "Волинську трагедію", як вона подається в українській історії, або ж "Волинську різню", як часто це називають поляки.

Це серія кривавих розправ, яка відбулася на Волині та на прилеглих землях на Заході України у 1942-1943 роках. Найкривавіший день був 11 липня 1943 року, його ще називають "Кривава неділя". Тоді під напад потрапило 99 польських сіл. Поляки стверджують, що це справа українських націоналістів, а українські історики та Інститут національної (УІН) пам'яті говорять про них, як про трагедію.

Зазначимо, що зараз історики досі сперечаються про кількість людей, які тоді загинули. За даними УІН, на сьогодні встановлено імена 30 тисяч загиблих поляків та близько 10 тисяч українців.

Нагадаємо, після цього інциденту Дональд Туск звинуватив Росію в розпалюванні ворожнечі між поляками та українцями. За його словами, посварити Польщу та Київ — це план Путіна.

Також ми писали, що у Польщі затримали та звинувачують українку у пересиланні вибухівку поштою. Зараз вона під вартою.