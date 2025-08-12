Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Скандал на концерті у Варшаві — депортують понад 50 українців

Скандал на концерті у Варшаві — депортують понад 50 українців

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 16:00
Концерт Макса Коржа у Варшаві — через скандал депортують українців
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

На Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа. Однак під час заходу виник скандал через те, що фанати підняли прапор Української Повстанської Армії. 

Про це повідомляє РАР

Реклама
Читайте також:

Скандал з прапором УПА у Польщі

Після того як на концерті підняли прапор УПА та прапор України, депутат польського Сейму Даріуш Матецький назвав це "знаком злочинців і катів предків" і написав заяву до прокуратури. 

Внаслідок цього було порушено справу про депортацію 63 осіб, з яких 57 українців та шість білорусів. За словами прем'єра країни Дональда Туска, їм доведеться залишити Польщу добровільно або примусово.

Туск заявив, що ситуація, яка обурила громадську думку, дійшла до свого завершення.

Зазначимо, що у Польщі червоно-чорна символіка може викликати неоднозначну реакцію через "Волинську трагедію", як вона подається в українській історії, або ж "Волинську різню", як часто це називають поляки. 

Це серія кривавих розправ, яка відбулася на Волині та на прилеглих землях на Заході України у 1942-1943 роках. Найкривавіший день був 11 липня 1943 року, його ще називають "Кривава неділя". Тоді під напад потрапило 99 польських сіл. Поляки стверджують, що це справа українських націоналістів, а українські історики та Інститут національної (УІН) пам'яті говорять про них, як про трагедію. 

Зазначимо, що зараз історики досі сперечаються про кількість людей, які тоді загинули. За даними УІН, на сьогодні встановлено імена 30 тисяч загиблих поляків та близько 10 тисяч українців. 

Нагадаємо, після цього інциденту Дональд Туск звинуватив Росію в розпалюванні ворожнечі між поляками та українцями. За його словами, посварити Польщу та Київ — це план Путіна. 

Також ми писали, що у Польщі затримали та звинувачують українку у пересиланні вибухівку поштою. Зараз вона під вартою. 

Польща скандал Макс Корж прапор українці в Польщі Дональд Туск депортація
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації