Скандал на концерте в Варшаве — депортируют более 50 украинцев

Скандал на концерте в Варшаве — депортируют более 50 украинцев

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 16:00
Концерт Макса Коржа в Варшаве — из-за скандала депортируют украинцев
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

На Национальном стадионе в Варшаве 9 августа состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа. Однако во время мероприятия возник скандал из-за того, что фанаты подняли флаг Украинской Повстанческой Армии.

Об этом сообщает РАР.

Читайте также:

Скандал с флагом УПА в Польше

После того как на концерте подняли флаг УПА и флаг Украины, депутат польского Сейма Дариуш Матецкий назвал это "знаком преступников и палачей предков" и написал заявление в прокуратуру.

В результате было возбуждено дело о депортации 63 человек, из которых 57 украинцев и шесть белорусов. По словам премьера страны Дональда Туска, им придется покинуть Польшу добровольно или принудительно.

Туск заявил, что ситуация, которая возмутила общественное мнение, дошла до своего завершения.

Отметим, что в Польше красно-черная символика может вызвать неоднозначную реакцию из-за "Волынской трагедии", как она подается в украинской истории, или "Волынской резни", как часто это называют поляки. 

Это серия кровавых расправ, которая произошла на Волыни и на прилегающих землях на западе Украины в 1942-1943 годах. Самый кровавый день был 11 июля 1943 года, его еще называют "Кровавое воскресенье". Тогда под нападение попали 99 польских сел. Поляки утверждают, что это дело рук украинских националистов, а украинские историки и Институт национальной (УИН) памяти говорят о них как о трагедии. 

Отметим, что сейчас историки до сих пор спорят о количестве людей, которые тогда погибли. По данным УИН, на сегодняшний день установлены имена 30 тысяч погибших поляков и около 10 тысяч украинцев.

Напомним, после этого инцидента Дональд Туск обвинил Россию в разжигании вражды между поляками и украинцами. По его словам, поссорить Польшу и Киев — это план Путина.

Также мы писали, что в Польше задержали и обвиняют украинку в пересылке взрывчатки по почте. Сейчас она под стражей.

Польша скандал Макс Корж флаг украинцы в Польше Дональд Туск депортация
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
