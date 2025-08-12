Концерт Макса Коржа в Варшаве — из-за скандала депортируют украинцев

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

На Национальном стадионе в Варшаве 9 августа состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа. Однако во время мероприятия возник скандал из-за того, что фанаты подняли флаг Украинской Повстанческой Армии.

Скандал с флагом УПА в Польше

После того как на концерте подняли флаг УПА и флаг Украины, депутат польского Сейма Дариуш Матецкий назвал это "знаком преступников и палачей предков" и написал заявление в прокуратуру.

В результате было возбуждено дело о депортации 63 человек, из которых 57 украинцев и шесть белорусов. По словам премьера страны Дональда Туска, им придется покинуть Польшу добровольно или принудительно.

Туск заявил, что ситуация, которая возмутила общественное мнение, дошла до своего завершения.

Отметим, что в Польше красно-черная символика может вызвать неоднозначную реакцию из-за "Волынской трагедии", как она подается в украинской истории, или "Волынской резни", как часто это называют поляки.

Это серия кровавых расправ, которая произошла на Волыни и на прилегающих землях на западе Украины в 1942-1943 годах. Самый кровавый день был 11 июля 1943 года, его еще называют "Кровавое воскресенье". Тогда под нападение попали 99 польских сел. Поляки утверждают, что это дело рук украинских националистов, а украинские историки и Институт национальной (УИН) памяти говорят о них как о трагедии.

Отметим, что сейчас историки до сих пор спорят о количестве людей, которые тогда погибли. По данным УИН, на сегодняшний день установлены имена 30 тысяч погибших поляков и около 10 тысяч украинцев.

