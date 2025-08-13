Концерт Макса Коржа в Варшаве — против украинцев открыли производство

Развернутый флаг УПА на концерте Коржа в Варшаве. Фото: кадр из видео

После событий на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на концерте в Варшаве 9 августа против 57 украинцев начато производство. Их хотят депортировать с территории Польши.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Польше.

Отмечается, что посольство оперативно направило официальные запросы в компетентные органы, чтобы выяснить все детали дела. Известно, что задержали трех граждан Украины в возрасте 30, 23 и 20 лет.

"Польские правоохранители инкриминируют им акты агрессии, столкновения с персоналом и демонстрацию запрещенной польским законодательством символики", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это дело находится на особом контроле Посольства Украины в Польше.

Что предшествовало

На Национальном стадионе в Варшаве 9 августа во время концерта Макса Коржа фанаты подняли флаг УПА и флаг Украины.

Это вызвало сильное возмущение у польских депутатов и поляков в целом, ведь красно-черная символика может вызвать неоднозначную реакцию из-за "Волынской трагедии". В результате было возбуждено дело о депортации 63 человек, из которых 57 украинцев и шесть белорусов.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что РФ пытается поссорить Киев и Варшаву. По его словам, Москва усиливает антиукраинские настроения среди поляков.

Также мы писали, что в Польше задержали украинку и обвиняют ее в пересылке взрывчатки по почте. Министерство иностранных дел держит на контроле эту ситуацию.