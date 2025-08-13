Видео
Главная Новости дня Скандал на концерте Макса Коржа в Варшаве — реакция посла Украины

Скандал на концерте Макса Коржа в Варшаве — реакция посла Украины

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 11:46
Посол Украины раскритиковал украинцев на концерте Макса Коржа в Варшаве
Концерт Макса Коржа в Польше. Фото: WP wiadomosci

Посол Украины в Польше Василий Боднар резко раскритиковал присутствие украинцев на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, где звучали песни на русском языке. Он отметил, что использование этого языка сейчас ассоциируется с агрессией против Украины, убийствами ее граждан и разрушением городов. Дипломат также призвал украинцев в Польше соблюдать местные законы.

Об этом сообщают WP wiadomosci.

Посол Украины в Польше Василий Боднар раскритиковал участие украинцев в субботнем концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе PGE в Варшаве. Он заявил, что выступление проходило на русском языке, которым сейчас пользуются те, кто ведет войну против Украины и уничтожает ее граждан.

"Я не понимаю, почему украинцы вообще ходили на этот стадион. Концерт был на русском языке, а те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", — сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что каждый, кто нарушает закон в Польше, должен нести последствия в соответствии с местным законодательством. Он подчеркнул, что украинцы, как гости страны, должны соблюдать правила, законы и традиции, а нарушения или провокации вредят двусторонним отношениям.

"Я уверен, что польские правоохранительные органы примут необходимые меры для наказания виновных. Каждый, кто не имеет понимания и чувства социальной чувствительности, должен нести ответственность", — отметил он.

Боднар добавил, что поведение, которое имело место на концерте, совпадает с враждебными нарративами России и может ухудшить положение украинцев в Польше. Он также отметил, что часть участников инцидентов прибыла из других стран и не проживает постоянно в Польше, что является тревожным сигналом в контексте развития добрососедских отношений и решения чувствительных исторических вопросов.

Во время концерта, на котором присутствовали флаги ОУН-УПА, полиция задержала 109 человек за правонарушения и преступления, среди которых — хранение наркотиков, использование пиротехники и незаконное проникновение. Пятьдесят человек получили штрафы на сумму около 11 500 злотых, а против 38 открыли судебные дела. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что 63 лицам, среди которых есть украинцы, грозит депортация. Василий Боднар отметил, что верховенство права является фундаментом порядка в любом государстве.

Напомним, что Национальный стадион в Варшаве 9 августа стал площадкой для выступления белорусского рэпера Макса Коржа. Во время мероприятия разгорелся скандал, когда среди публики появился флаг Украинской Повстанческой Армии, что вызвало острую реакцию в обществе.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия активно пытается поссорить Варшаву и Киев, сознательно подпитывая антиукраинские настроения среди поляков. Он подчеркнул, что рост напряжения является результатом целенаправленных действий Кремля.

Польша скандал концерт посол Макс Корж УПА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
