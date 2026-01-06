Ситуація навколо Гренландії та США — Коаліція охочих обговорить питання

Дональд Туск. Фото: Reuters

Пуд час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі учасники хочуть зосередити фокус на Україні та уникнути обговрення ситуації навколо Гренландії. Водночас, тема все ж буде порушена під час зустрічі лідерів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед вильотом до Парижа.

Як повідомиляє видання Politico з посиланням на європейських дипломатів, європейські посадовці вважають, що згадка Гренландії під час зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня може розсердити США, тому багато учасників прагнуть уникнути цієї теми, аби не зірвати переговорний процес щодо миру в Україні.

За даними видання, погрози президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію "витатимуть у повітрі" під час зустрічі близько 40 лідерів і високопосадовців ЄС. Представник Єлисейського палацу наголосив, що мета саміту полягає у поглибленні узгодженості між Україною, Європою та США щодо шляхів завершення війни Росії проти України, а участь Вашингтона у цьому процесі є вирішальною.

Один із представників ЄС зауважив, що будь-яка спроба змістити акцент на Гренландію "ризикує розпалити гнів Трампа". Саме тому під час брифінгу в Єлисейському палаці перед початком заходу тема Гренландії взагалі не згадувалася — попри те, що на зустрічі присутня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Водночас, за словами Туска, це "непередбачувана і незапланована раніше тема", яка викликає багато емоцій у Європі. Він наголосив, що для Польщі це питання є однозначним.

"Жоден член НАТО не повинен нападати чи погрожувати іншому члену Північноатлантичного договору, оскільки це було б безглуздо, якби всередині Альянсу виникали конфлікти чи взаємні агресивні дії", — сказав Туск.

Він підкреслив, що Європейська солідарність і повага до територіальної цілісності європейських держав є фундаментальними цінностями, а Данія "може розраховувати на солідарність усієї Європи".

Водночас польський прем’єр застеріг від кроків, які можуть підірвати трансатлантичну єдність.

"Ми дуже хочемо, щоб усі потенційні суперечки чи дискусії вирішувалися шляхом дружнього діалогу між членами НАТО", — сказав Туск.

Нагадаємо, раніше ЗМІ написали про те, що США вже розробляють план щодо приєднання Гренландії.

А також Дональд Трамп наголосив на необюхідності приєднання території до США.