Ситуация вокруг Гренландии и США — Коалиция желающих обсудит вопрос

Во время встречи "Коалиции желающих" в Париже участники хотят сосредоточить фокус на Украине и избежать обсуждения ситуации вокруг Гренландии. В то же время, тема все же будет затронута во время встречи лидеров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Париж.

Намерения США относительно Гренландии могут обсудить в Париже

Как сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, европейские чиновники считают, что упоминание Гренландии во время встречи "коалиции решительных" в Париже 6 января может разозлить США, поэтому многие участники стремятся избежать этой темы, чтобы не сорвать переговорный процесс по миру в Украине.

По данным издания, угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию "будут витать в воздухе" во время встречи около 40 лидеров и высокопоставленных чиновников ЕС. Представитель Елисейского дворца подчеркнул, что цель саммита заключается в углублении согласованности между Украиной, Европой и США относительно путей завершения войны России против Украины, а участие Вашингтона в этом процессе является решающим.

Один из представителей ЕС отметил, что любая попытка сместить акцент на Гренландию "рискует разжечь гнев Трампа". Именно поэтому во время брифинга в Елисейском дворце перед началом мероприятия тема Гренландии вообще не упоминалась — несмотря на то, что на встрече присутствует премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В то же время, по словам Туска, это "непредсказуемая и незапланированная ранее тема", которая вызывает много эмоций в Европе. Он подчеркнул, что для Польши этот вопрос является однозначным.

"Ни один член НАТО не должен нападать или угрожать другому члену Североатлантического договора, поскольку это было бы бессмысленно, если бы внутри Альянса возникали конфликты или взаимные агрессивные действия", — сказал Туск.

Он подчеркнул, что Европейская солидарность и уважение к территориальной целостности европейских государств являются фундаментальными ценностями, а Дания "может рассчитывать на солидарность всей Европы".

В то же время польский премьер предостерег от шагов, которые могут подорвать трансатлантическое единство.

"Мы очень хотим, чтобы все потенциальные споры или дискуссии решались путем дружеского диалога между членами НАТО", — сказал Туск.

Напомним, ранее СМИ написали о том, что США уже разрабатывают план по присоединению Гренландии.

