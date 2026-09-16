Демченко: Білорусь не нарощує сили біля кордону з Україною

Фортифікаційні загородження. Фото: ОП

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що наразі Білорусь не нарощує сили біля кордону з Україною. Водночас Росія може використати територію країни як плацдарм, якщо матиме додатковий ресурс для нарощення дій на цьому напрямку.

Про це Андрій Демченко ексклюзивно повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація на кордоні з Білоруссю

Демченко зауважив, що наразі змін на кордоні з Білоруссю немає. Мінськ не нарощує сили в близькості до України.

"Але щодо Росії, якщо, звісно, Росія знайде додатковий ресурс по особовому складу, то, зважаючи, що і територію Білорусі вона розглядає як плацдарм, і напрямок нашого кордону в межах Чернігівської області щодо нарощення своїх дій, то маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", — зазначив речник ДПСУ.

За цим будуть стежити підрозділи розвідок. Демченко також повідомив, що білоруські військові регулярно проводять навчання та заходи з перевірки готовності армії. Водночас за його оцінкою, Мінськ наразі прагне не допускати безпосередньої масштабної участі своїх військовослужбовців у війні проти України.

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"Але в той же час наша задача мати і сильні оборонні позиції. Це стосується і інженерного укріплення, це стосується і фортифікації, це стосується і збільшення меж, скажімо так, мінно-вибухових загороджень на найбільш загрозливих напрямках, для того, щоб, власне, не допустити будь-яких дій, які можуть йти з території Білорусі", — повідомив речник.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ, уряд запровадив спеціальний режим перебування в межах кілометрової смуги вздовж державного кордону України з Росією та Білоруссю. Зокрема, нові правила передбачають обмеження на вільний в’їзд.

Раніше верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що влада Олександра Лукашенка фактично зробила Білорусь територією, яку Росія використовує для ведення війни.