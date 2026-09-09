Каллас звинуватила Лукашенка у використанні мігрантів як зброї

Кая Каллас та Мартінас Кателінас. Фото: Х/Кая Каллас

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що режим Олександра Лукашенка перетворив Білорусь на платформу для війни Росії. За її словами, Мінськ становить загрозу для європейських сусідів, зокрема використовує нелегальну міграцію як інструмент тиску.

Про це Каллас у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Каллас заявила про загрозу з боку режиму Лукашенка

Представниця ЄС відвідала прикордонний пункт Падваріоніс між Литвою та Білоруссю разом із міністром внутрішніх справ Литви Мартинасом Кателінасом.

Пост Каї Каллас. Фото: скриншот

За словами європейської посадовиці, складна структура тунелів, які використовують для переправлення нелегальних мігрантів, може свідчити про організовану підтримку з боку білоруської влади.

"Складність тунелів для контрабанди мігрантів вказує на організовану підтримку та є вагомими ознаками того, що Мінськ допомагає", — заявила Каллас.

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Вона наголосила, що захист литовського кордону має бути спільною відповідальністю європейських держав. Каллас також закликала пришвидшити роботу зі зміцнення східного флангу НАТО та продовжувати санкційний тиск на білоруський режим.

Як повідомляли Новини.LIVE, Європейський Союз готує масштабне розширення санкцій проти Росії. До санкційних списків можуть додати близько 1600 фізичних осіб і компаній, значна частина яких пов’язана з російським військово-промисловим комплексом.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 серпня Олександр Лукашенко зробив неоднозначну заяву про походження білоруського народу та його зв’язок із росіянами. Самопроголошений президент Білорусі назвав білорусів "росіянами зі знаком якості" та заявив про особливу роль Полісся в історії слов’ян.