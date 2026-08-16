Лукашенко про білорусів та українців: нові скандальні заяви

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив неоднозначну заяву про білорусів та росіян, назвавши перших "росіянами зі знаком якості". Також він заявив, що Полісся нібито є прабатьківщиною слов’ян і саме звідти походять витоки білоруського народу.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка, передає Новини.LIVE.

Лукашенко назвав Полісся прабатьківщиною слов’ян

Виступаючи на етнокультурному фестивалі в білоруському Поліссі, Олександр Лукашенко говорив про історичне значення регіону та його роль у формуванні білоруського народу.

За його словами, саме Полісся може вважатися місцем походження слов’ян. Він заявив, що цей регіон нібито є джерелом історичних витоків білорусів.

"За твердженням істориків, Полісся — прабатьківщина слов’ян. Звідси наші витоки", — заявив Лукашенко.

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Самопроголошений президент Білорусі також наголосив на особливих рисах мешканців Полісся. На його думку, саме в цьому регіоні збереглися найкращі якості білоруського народу.

Білорусів Лукашенко порівняв із росіянами

Окремо Лукашенко торкнувся теми відносин між білорусами та росіянами. Він заявив, що білоруси є витривалими та міцними людьми, після чого порівняв їх із громадянами Росії.

За словами Лукашенка, він іноді називає білорусів "росіянами зі знаком якості".

"Білоруси — це витривалі, міцні люди. Хоча я іноді кажу росіянам, що білоруси — це "росіяни зі знаком якості"", — сказав він.

Лукашенко визнав, що така характеристика може ображати деяких росіян. Водночас він заявив, що не вважає свою оцінку образливою та пов’язує її з історичними обставинами.

Таким чином, під час виступу в Поліссі Лукашенко одночасно наголосив на нібито особливому історичному значенні регіону для слов’ян і назвав білорусів своєрідною "покращеною версією" росіян.

Під час виступу Лукашенко також зробив зневажливе порівняння щодо українців. Зокрема, він назвав їх "бідолагами", згадуючи людей, які, за його словами, нібито збирали ягоди у прикордонних районах.

Новини.LIVE писали, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна підтримує білорусів, які прагнуть свободи, демократії та змін у своїй країні. Він наголосив, що Київ чітко розмежовує білоруський народ і режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який підтримує російську агресію проти України.

Також Новини.LIVE інформували, що російський диктатор Володимир Путін продовжує тиснути на Олександра Лукашенка, намагаючись втягнути Білорусь у безпосередню війну проти України. Водночас Мінськ поки не наважився відкрито направити свої військові підрозділи на фронт.