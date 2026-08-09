Сибіга у річницю протестів: Україна підтримує вільну Білорусь

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про підтримку білорусів, які прагнуть демократичних змін і свободи. Він наголосив, що Україна розрізняє білоруський народ та режим Олександра Лукашенка, який сприяє російській агресії проти України. Сибіга також висловив сподівання, що Білорусь стане вільною, незалежною та європейською державою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Андрія Сибіги написав у соцмережі X у неділю, 9 серпня.

Сибіга нагадав про протести в Білорусі

Андрій Сибіга зазначив, що шість років тому, 9 серпня, білоруси продемонстрували прагнення до демократичних змін та право самостійно визначати майбутнє своєї країни.

За словами Сибіги, тоді прагнення білорусів зустріли репресіями. Водночас багаторічний тиск, ув’язнення та вимушене вигнання не змогли знищити прагнення людей до свободи, демократії та суверенітету.

Окремо міністр наголосив на позиції України щодо білоруського народу та режиму Олександра Лукашенка. Він зазначив, що українська сторона розмежовує громадян Білорусі та владу країни, яка, за його словами, сприяє російській агресії проти України.

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"Україна чітко розрізняє білоруський народ і режим Лукашенка, який несе відповідальність за сприяння російській агресивній війні проти України. Ми цінуємо багатьох білорусів, які стали на бік України та виступили проти російської агресії", — зазначив очільник дипломатичного відомства.

Сибіга про майбутнє Білорусі

Сибіга також висловив сподівання, що одного дня Білорусь стане вільною, незалежною, демократичною та європейською державою. За його словами, майбутнє країни має визначати саме її народ, а не Москва.

Міністр наголосив, що така Білорусь сприятиме зміцненню безпеки всього регіону:

"Ми сподіваємося, що одного дня Білорусь стане вільною, незалежною, демократичною та європейською державою, де саме її народ, а не Москва, визначатиме майбутнє країни. Така Білорусь зміцнить безпеку всього нашого регіону".

Крім того, за словами міністра, Україна продовжуватиме взаємодію зі Святланою Ціханоуською та білорусами, які прагнуть жити у вільній та європейській Білорусі.

"Україна продовжуватиме тісну взаємодію зі Святланою Ціханоуською та всіма білорусами, які прагнуть жити у вільній та європейській Білорусі. Вільна Білорусь належить до вільної Європи", — резюмував Сибіга.

Нагадаємо, що 9 серпня 2026 року виповнюється шоста річниця від початку масштабних демократичних протестів у Білорусі. У цей день у 2020 році сотні тисяч громадян вийшли на мирні акції, протестуючи проти масштабних фальсифікацій результатів президентських виборів та оголошення Олександра Лукашенка переможцем. Масові демонстрації було жорстоко придушено силовими структурами, після чого країна занурилася у безпрецедентну хвилю політичних репресій та ізоляції.

Скриншот заяви Сибіги: МЗС/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Росія продовжує тиснути на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб втягнути його у війну проти України. Володимир Зеленський зазначив, що білоруські війська поки не беруть безпосередньої участі у бойових діях, однак Білорусь надає Росії матеріально-технічну підтримку. Президент наголосив на необхідності перекрити канали такої допомоги та посилити санкційний контроль.

Новини.LIVE також писали, що Росія наразі не має достатніх стратегічних резервів для нового масштабного наступу на Україну з території Білорусі, заявив ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, для такого наступу РФ потрібні щонайменше 120 тисяч підготовлених і озброєних військових, а також час на їхнє бойове злагодження. Водночас Маломуж зазначив, що Лукашенко не хоче безпосередньо вступати у війну, а Україна разом із партнерами стежить за ситуацією на північному напрямку.