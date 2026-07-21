Наступ РФ з Білорусі: Маломуж оцінив загрозу для України

Російські війська. Фото: росзмі

Росія наразі не має достатніх стратегічних резервів для нового наступу з території Білорусі. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

У РФ немає сил для нового наступу з Білорусі

Микола Маломуж зазначив, що для масштабного наступу з північного напрямку Росії потрібні значні ресурси — підготовлений особовий склад, озброєння, техніка та час на бойове злагодження.

За його словами, якби Кремль мав додаткові сили, їх би вже використали на Донецькому напрямку, де російські війська не змогли виконати низку поставлених завдань.

"Чернігівщина потребує мінімум до 120 тисяч вояків підготовлених, озброєних, які пройшли злагодження. Це потребує мобілізації, навчання, озброєння і пересування", — заявив він.

Читайте також:

За словами ексголови розвідки, українська сторона спільно з партнерами відстежує можливі переміщення російських військ поблизу кордонів України та на території Білорусі.

Лукашенко не хоче вступати у війну — Маломуж

Окремо Микола Маломуж прокоментував можливу участь Білорусі у війні проти України.

Він заявив, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко не зацікавлений у прямому залученні своєї країни до бойових дій.

"Лукашенко принципово, це я можу стверджувати, знаючи його персоналію і сьогоднішню оперативну ситуацію, не хоче вступити у війну в Україні", — сказав Маломуж.

Водночас він наголосив, що Україна продовжує стежити за ситуацією на північному напрямку та враховує можливі сценарії розвитку подій.

Новини.LIVE писали, що Росія може провести восени нову масштабну мобілізацію, під час якої планують залучити щонайменше 500 тисяч людей. Частину новобранців, за попередньою інформацією, можуть направити на фронт уже через два тижні після призову.

Новини.LIVE інформували, що у ніч на 21 липня в російському Липецьку пролунали потужні вибухи, після чого в районі місцевої теплоелектроцентралі виникла пожежа. Перед цим у регіоні оголосили ракетну небезпеку. Причини вибухів та об’єкт, який міг стати ціллю атаки, наразі не встановлені.