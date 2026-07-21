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Главная Новости дня Наступление из Беларуси невозможно: бывший глава разведки объяснил, почему у РФ нет сил

Наступление из Беларуси невозможно: бывший глава разведки объяснил, почему у РФ нет сил

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 20:24
Наступление РФ из Беларуси: Маломуж оценил угрозу для Украины
Российские войска. Фото: РосСМИ

У России в настоящее время нет достаточных стратегических резервов для нового наступления с территории Беларуси. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Об этом он рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

У РФ нет сил для нового наступления из Беларуси

Николай Маломуж отметил, что для масштабного наступления с северного направления России требуются значительные ресурсы — подготовленный личный состав, вооружение, техника и время на боевое слаживание.

По его словам, если бы у Кремля были дополнительные силы, их бы уже использовали на Донецком направлении, где российские войска не смогли выполнить ряд поставленных задач.

"Черниговской области требуется как минимум до 120 тысяч подготовленных, вооруженных и отработавших слаженность военнослужащих. Это требует мобилизации, обучения, вооружения и переброски", — заявил он.

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По словам экс-главы разведки, украинская сторона совместно с партнерами отслеживает возможные перемещения российских войск вблизи границ Украины и на территории Беларуси.

Лукашенко не хочет вступать в войну — Маломуж

Отдельно Николай Маломуж прокомментировал возможное участие Беларуси в войне против Украины.

Он заявил, что самопровозглашённый лидер Беларуси Александр Лукашенко не заинтересован в прямом вовлечении своей страны в боевые действия.

"Лукашенко принципиально, это я могу утверждать, зная его личность и сегодняшнюю оперативную ситуацию, не хочет вступать в войну в Украине", — сказал Маломуж.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает следить за ситуацией на северном направлении и учитывает возможные сценарии развития событий.

Новини.LIVE писали, что Россия может провести осенью новую масштабную мобилизацию, в ходе которой планируется привлечь не менее 500 тысяч человек. Часть новобранцев, по предварительной информации, могут направить на фронт уже через две недели после призыва.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 21 июля в российском Липецке прогремели мощные взрывы, после чего в районе местной теплоэлектроцентрали возник пожар. Перед этим в регионе объявили ракетную тревогу. Причины взрывов и объект, который мог стать целью атаки, пока не установлены.

Беларусь война в Украине Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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