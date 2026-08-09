Сибига в годовщину протестов: Украина поддерживает свободную Беларусь

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о поддержке белорусов, стремящихся к демократическим переменам и свободе. Он подчеркнул, что Украина проводит различие между белорусским народом и режимом Александра Лукашенко, который содействует российской агрессии против Украины. Сибига также выразил надежду, что Беларусь станет свободным, независимым и европейским государством.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Сибиги, опубликованное в социальной сети X в воскресенье, 9 августа.

Сибига напомнил о протестах в Беларуси

Андрей Сибига отметил, что шесть лет назад, 9 августа, белорусы продемонстрировали стремление к демократическим переменам и право самостоятельно определять будущее своей страны.

По словам Сибиги, тогда стремление белорусов встретили репрессиями. В то же время многолетнее давление, заключение и вынужденное изгнание не смогли уничтожить стремление людей к свободе, демократии и суверенитету.

Отдельно министр подчеркнул позицию Украины в отношении белорусского народа и режима Александра Лукашенко. Он отметил, что украинская сторона проводит разграничение между гражданами Беларуси и властями страны, которые, по его словам, содействуют российской агрессии против Украины.

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"Украина чётко различает белорусский народ и режим Лукашенко, который несёт ответственность за содействие российской агрессивной войне против Украины. Мы ценим многих белорусов, которые встали на сторону Украины и выступили против российской агрессии", — отметил глава дипломатического ведомства.

Сибига о будущем Беларуси

Сибига также выразил надежду, что однажды Беларусь станет свободным, независимым, демократическим и европейским государством. По его словам, будущее страны должен определять именно ее народ, а не Москва.

Министр подчеркнул, что такая Беларусь будет способствовать укреплению безопасности всего региона:

"Мы надеемся, что однажды Беларусь станет свободным, независимым, демократическим и европейским государством, где именно ее народ, а не Москва, будет определять будущее страны. Такая Беларусь укрепит безопасность всего нашего региона".

Кроме того, по словам министра, Украина будет продолжать взаимодействие со Светланой Цихановской и белорусами, стремящимися жить в свободной и европейской Беларуси.

"Украина будет продолжать тесное взаимодействие со Светланой Цихановской и всеми белорусами, стремящимися жить в свободной и европейской Беларуси. Свободная Беларусь — часть свободной Европы", — резюмировал Сибига.

Напомним, что 9 августа 2026 года исполняется шестая годовщина начала масштабных демократических протестов в Беларуси. В этот день в 2020 году сотни тысяч граждан вышли на мирные акции, протестуя против масштабных фальсификаций результатов президентских выборов и объявления Александра Лукашенко победителем. Массовые демонстрации были жестоко подавлены силовыми структурами, после чего страна погрузилась в беспрецедентную волну политических репрессий и изоляции.

Скриншот заявления Сибиги: МИД/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что Россия продолжает оказывать давление на самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы втянуть его в войну против Украины. Владимир Зеленский отметил, что белорусские войска пока не принимают непосредственного участия в боевых действиях, однако Беларусь оказывает России материально-техническую поддержку. Президент подчеркнул необходимость перекрыть каналы такой помощи и усилить санкционный контроль.

Новини.LIVE также сообщали, что у России пока нет достаточных стратегических резервов для нового масштабного наступления на Украину с территории Беларуси, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, для такого наступления РФ потребуется не менее 120 тысяч подготовленных и вооруженных военных, а также время на их боевую отработку. В то же время Маломуж отметил, что Лукашенко не хочет напрямую вступать в войну, а Украина вместе с партнерами следит за ситуацией на северном направлении.