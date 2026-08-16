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Главная Новости дня Лукашенко назвал белорусов "русскими с знаком качества"

Лукашенко назвал белорусов "русскими с знаком качества"

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 13:23
Лукашенко о белорусах и украинцах: новые скандальные заявления
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неоднозначное заявление о белорусах и россиянах, назвав первых "россиянами с знаком качества". Также он заявил, что Полесье якобы является прародиной славян и именно оттуда берут начало истоки белорусского народа.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко, передает Новини.LIVE.

Лукашенко назвал Полесье прародиной славян

Выступая на этнокультурном фестивале в белорусском Полесье, Александр Лукашенко говорил об историческом значении региона и его роли в формировании белорусского народа.

По его словам, именно Полесье можно считать местом происхождения славян. Он заявил, что этот регион якобы является источником исторических корней белорусов.

"По утверждению историков, Полесье — прародина славян. Отсюда наши истоки", — заявил Лукашенко.

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Самопровозглашенный президент Беларуси также подчеркнул особые черты жителей Полесья. По его мнению, именно в этом регионе сохранились лучшие качества белорусского народа.

Белорусов Лукашенко сравнил с россиянами

Отдельно Лукашенко затронул тему отношений между белорусами и россиянами. Он заявил, что белорусы — выносливые и крепкие люди, после чего сравнил их с гражданами России.

По словам Лукашенко, он иногда называет белорусов "россиянами со знаком качества".

"Белорусы — это выносливые, крепкие люди. Хотя я иногда говорю россиянам, что белорусы — это "россияне со знаком качества"", — сказал он.

Лукашенко признал, что такая характеристика может оскорбить некоторых россиян. В то же время он заявил, что не считает свою оценку оскорбительной и связывает ее с историческими обстоятельствами.

Таким образом, во время выступления в Полесье Лукашенко одновременно подчеркнул якобы особое историческое значение региона для славян и назвал белорусов своеобразной "улучшенной версией" россиян.

Во время выступления Лукашенко также сделал пренебрежительное сравнение в отношении украинцев. В частности, он назвал их "беднягами", упомянув людей, которые, по его словам, якобы собирали ягоды в приграничных районах.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина поддерживает белорусов, стремящихся к свободе, демократии и переменам в своей стране. Он подчеркнул, что Киев четко проводит разграничение между белорусским народом и режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который поддерживает российскую агрессию против Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что российский диктатор Владимир Путин продолжает оказывать давление на Александра Лукашенко, пытаясь втянуть Беларусь в прямую войну против Украины. В то же время Минск пока не решился открыто направить свои воинские подразделения на фронт.

Александр Лукашенко украинцы россияне Беларусь белорусы
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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