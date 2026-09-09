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Главная Новости дня Каллас: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для войны РФ

Каллас: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для войны РФ

Ua ru
9 сентября 2026 07:36
Каллас обвинила Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия
Кая Каллас и Мартинас Кателинас. Фото: Х/Кая Каллас

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что режим Александра Лукашенко превратил Беларусь в платформу для войны России. По ее словам, Минск представляет угрозу для европейских соседей, в частности использует нелегальную миграцию в качестве инструмента давления.

Об этом Каллас сообщила в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Каллас заявила об угрозе со стороны режима Лукашенко

Представительница ЕС посетила пограничный пункт Падварионис между Литвой и Беларусью вместе с министром внутренних дел Литвы Мартинасом Кателинасом.

Каллас: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для войны РФ - фото 1
Пост Каи Каллас. Фото: скриншот

По словам европейского чиновника, сложная структура туннелей, которые используются для переправки нелегальных мигрантов, может свидетельствовать об организованной поддержке со стороны белорусских властей.

"Сложность туннелей для контрабанды мигрантов указывает на организованную поддержку и является весомыми признаками того, что Минск оказывает содействие", — заявила Каллас.

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Она подчеркнула, что защита литовской границы должна быть совместной ответственностью европейских государств. Каллас также призвала ускорить работу по укреплению восточного фланга НАТО и продолжать санкционное давление на белорусский режим.

Как сообщали Новини.LIVE, Европейский Союз готовит масштабное расширение санкций против России. В санкционные списки могут быть добавлены около 1600 физических лиц и компаний, значительная часть которых связана с российским военно-промышленным комплексом.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 августа Александр Лукашенко сделал неоднозначное заявление о происхождении белорусского народа и его связи с русскими. Самопровозглашённый президент Беларуси назвал белорусов "русскими со знаком качества" и заявил об особой роли Полесья в истории славян.

Европейский союз Александр Лукашенко Европа политики Беларусь Кайя Каллас
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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