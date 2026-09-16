Демченко: Беларусь не наращивает силы у границы с Украиной

Фортификационные заграждения. Фото: ОП

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что в настоящее время Беларусь не наращивает силы у границы с Украиной. В то же время Россия может использовать территорию страны в качестве плацдарма, если у нее появятся дополнительные ресурсы для усиления действий в этом направлении.

Об этом Андрей Демченко эксклюзивно сообщил в эфире программы Ранок.LIVE.

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Ситуация на границе с Беларусью

Демченко отметил, что на данный момент изменений на границе с Беларусью нет. Минск не наращивает силы вблизи Украины.

"Но что касается России, то если, конечно, Россия найдет дополнительные ресурсы в плане личного состава, то, учитывая, что она рассматривает территорию Беларуси как плацдарм, и направление нашей границы в пределах Черниговской области для усиления своих действий, то мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", — отметил пресс-секретарь ГПСУ.

За этим будут следить подразделения разведки. Демченко также сообщил, что белорусские военные регулярно проводят учения и мероприятия по проверке готовности армии. В то же время, по его оценке, Минск пока стремится не допускать непосредственного масштабного участия своих военнослужащих в войне против Украины.

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"Но в то же время наша задача — иметь и сильные оборонительные позиции. Это касается и инженерного укрепления, это касается и фортификации, это касается и увеличения протяженности, скажем так, минно-взрывных заграждений на наиболее угрожающих направлениях, для того, чтобы, собственно, не допустить каких-либо действий, которые могут исходить с территории Беларуси", — сообщил пресс-секретарь.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ, правительство ввело специальный режим пребывания в пределах километровой полосы вдоль государственной границы Украины с Россией и Беларусью. В частности, новые правила предусматривают ограничения на свободный въезд.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что власти Александра Лукашенко фактически превратили Беларусь в территорию, которую Россия использует для ведения войны.