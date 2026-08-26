Братчук: Украина контролирует ситуацию с российскими войсками в Беларуси

Украинские военные на границе с Беларусью. Иллюстративное фото: ГПСУ

На территории Беларуси находится около двух тысяч российских военнослужащих, однако на данный момент они не составляют сформированной ударной группировки. Украинская разведка оценивает возможности переброски дополнительных сил РФ, а военное руководство моделирует сценарии превентивного реагирования на потенциальную угрозу.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Сколько российских военных находится в Беларуси

По словам Братчука, российские военные находятся на территории Беларуси в рамках договоренностей между двумя странами о совместных задачах.

"Определенная часть российских подразделений действительно может ротационно находиться на территории Беларуси", — пояснил он.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что речь идет не о полноценных подразделениях, которые могут сразу вступить в боевые действия.

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Братчук отметил, что оценить, насколько быстро Россия может увеличить свое военное присутствие в Беларуси, сложно. В то же время украинская разведка следит за ситуацией и анализирует возможности переброски российских войск.

Украина моделирует сценарии на случай угрозы

По словам представителя Украинской добровольческой армии, Украина учитывает риски, связанные как с российскими военными в Беларуси, так и с возможным привлечением белорусской армии.

Братчук предположил, что высшее военное руководство Беларуси может быть связано с оперативными и мобилизационными планами российского Генерального штаба.

В то же время он отметил, что украинская разведка оценивает сроки, необходимые России для переброски дополнительного личного состава.

"Очевидно, что в данном случае мы должны говорить о том, какие сценарии с нашей стороны могут быть смоделированы для того, чтобы действовать на опережение", — сказал Братчук.

Он также подчеркнул, что даже появление диверсионно-разведывательной группы у украинской границы уже создает соответствующий уровень риска. Поэтому украинская сторона продолжает следить за военной активностью на территории Беларуси и оценивать возможные сценарии развития ситуации.

Новини.LIVE ранее писали, что появление новой десантно-штурмовой бригады Беларуси у границы с Украиной не создает прямой военной угрозы. В то же время пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подчеркнул, что украинская разведка, Министерство обороны и пограничники отслеживают ситуацию и должны учитывать возможность появления дополнительных белорусских сил у границы.

Кроме того, как сообщали Новини.LIVE, Литва расширяет масштабы оборонного строительства на восточных границах, в частности, на рубежах с Калининградской областью РФ и Беларусью. Решение правительства предусматривает обустройство дополнительных полос контрмобильности шириной от 20 до 150 метров, установку заграждений на мостах и автодорогах, а также увеличение количества специальных инженерных парков с продлением сроков выполнения работ до конца 2028 года.