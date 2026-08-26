Братчук: Україна контролює ситуацію з російськими військами в Білорусі

Українські військові на кордоні з Білоруссю. Ілюстративне фото: ДПСУ

На території Білорусі перебуває близько двох тисяч російських військових, однак наразі вони не становлять сформованого ударного угруповання. Українська розвідка оцінює можливості перекидання додаткових сил РФ, а військове керівництво моделює сценарії для превентивного реагування на потенційну загрозу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Скільки російських військових перебуває в Білорусі

За словами Братчука, російські військові перебувають на території Білорусі в межах домовленостей між двома країнами про спільні завдання.

"Певна частина російських підрозділів дійсно ротаційно може знаходитися на території Білорусі", — пояснив він.

Водночас речник наголосив, що наразі йдеться не про повноцінні підрозділи, які можуть одразу вступити в бойові дії.

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Братчук зазначив, що оцінити, наскільки швидко Росія може збільшити свою військову присутність у Білорусі, складно. Водночас українська розвідка стежить за ситуацією та аналізує можливості перекидання російських військ.

Україна моделює сценарії на випадок загрози

За словами речника Української добровольчої армії, Україна враховує ризики, пов'язані як із російськими військовими в Білорусі, так і з можливим залученням білоруської армії.

Братчук припустив, що вище військове керівництво Білорусі може бути пов'язане з оперативними та мобілізаційними планами російського Генерального штабу.

Водночас він зазначив, що українська розвідка оцінює терміни, необхідні Росії для перекидання додаткового особового складу.

"Очевидно, що в даному випадку тут ми мусимо говорити про те, які сценарії з нашого боку можуть моделюватися для того, щоб подіяти на випередження", — сказав Братчук.

Він також наголосив, що навіть поява диверсійно-розвідувальної групи біля українського кордону вже створює відповідний рівень ризику. Тому українська сторона продовжує стежити за військовою активністю на території Білорусі та оцінювати можливі сценарії розвитку ситуації.

Новини.LIVE раніше писали, що поява нової десантно-штурмової бригади Білорусі біля кордону з Україною не створює прямої воєнної загрози. Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що українські розвідка, Міністерство оборони та прикордонники відстежують ситуацію і мають враховувати можливість появи додаткових білоруських сил біля кордону.

Також, як повідомляли Новини.LIVE, Литва розширює масштаби оборонного будівництва на східних кордонах, зокрема, рубежів із Калінінградською областю РФ та Білоруссю. Рішення уряду передбачає облаштування додаткових смуг контрмобільності завширшки від 20 до 150 метрів, встановлення загороджень на мостах та автошляхах, а також збільшення кількості спеціальних інженерних парків із продовженням термінів виконання робіт до кінця 2028 року.