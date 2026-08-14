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Главная Новости дня Беларусь развернула войска у границы: в ГПСУ оценили угрозу

Беларусь развернула войска у границы: в ГПСУ оценили угрозу

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 11:19
Существует ли угроза вторжения со стороны Беларуси: пресс-секретарь ГПСУ о новой бригаде у границы
Российский и белорусский военнослужащие патрулируют. Фото: Belta

Появление новой десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Беларуси в непосредственной близости от границы с Украиной и заявления Минска об усилении группировки на данный момент не представляют прямой военной угрозы. Как отметил представитель ГПСУ, белорусское руководство еще с 2022 года спекулирует темой якобы опасности со стороны Украины, чтобы оправдать милитаризацию и развитие военной инфраструктуры на юге.

Об этом, в частности, в эфире программы Ранок.LIVE заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В ГПСУ объяснили риски, связанные с появлением белорусских войск на границе

"С 2022 года Беларусь в целом заявляет, что ожидает какой-то угрозы со стороны Украины, и постоянно повторяет, что усиливает свои оборонные возможности или, в целом, возможности военного характера на границе с Украиной. В том числе и о направлении дополнительных сил, как они это часто представляют. Хотя, опять же, с 2022 года Беларусь держит определенные подразделения в направлении нашей границы. Это небольшое количество, происходит их ротация, и когда происходит ротация, они опять же делают акцент на том, что усиливают свои позиции, хотя на самом деле заменяют те подразделения, которые уже были, и вводят новые", — подчеркнул Андрей Демченко.

По словам представителя ведомства, аналогичная информационная кампания сопровождала планы создания нового военного объединения и продолжается до сих пор, даже во время нынешнего формирования бригады.

"Не стоит сейчас ожидать, что это какая-то сила, которая может создать угрозу нашей стране, но, опять же, подразделениям разведки Украины, Министерства обороны и Государственной пограничной службы следует отслеживать все, что касается сил, которые Беларусь может направлять в сторону нашей границы, и, исходя из этого, конечно, определять направления, где Украине следует усилить свои возможности, чтобы противодействовать любойугрозе, которая может исходить с территории Беларуси", — подытожил представитель ГПСУ.

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На белорусском направлении пока отсутствуют признаки формирования ударных группировок противника. Так, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что из-за дефицита стратегических резервов повторное открытие полноценного северного фронта невозможно. В то же время риск непосредственного вступления белорусской армии в боевые действия остается минимальным, поскольку самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не желает принимать непосредственное участие в войне и нести связанные с этим последствия.

граница армия Беларусь военные действия ГПСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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