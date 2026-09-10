Правительство ужесточило режим на границе с РФ и Беларусью: какие ограничения действуют

Пограничник. Фото: ГПСУ

Правительство установило особый порядок пребывания в километровой приграничной зоне вдоль государственной границы с Россией и Беларусью. В частности, запрещены свободный въезд и проживание.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Особый пограничный режим в километровой полосе вдоль границы с РФ и Беларусью

Отмечается, что 17 августа 2026 года Кабинет Министров принял постановление № 1049, которым внесены изменения в пункт 2-1 постановления КМУ от 27 июля 1998 года № 1147. Документ уже вступил в силу, а подразделения, ответственные за охрану государственной границы, приступили к реализации предусмотренных им положений.

Пограничная зона. Фото: ГПСУ

"Им на период действия военного положения на земельных участках шириной 1 км вдоль линии государственной границы с РФ и Беларусью устанавливается специальный пограничный режим", — говорится в сообщении.

На территории этой пограничной полосы вводятся ограничения на:

Читайте также:

свободный въезд;

пребывание;

проживание;

перемещение людей.

Также запрещено выполнять работы, не связанные с противодействием вооруженной агрессии РФ против Украины, обороной государства или охраной государственной границы.

Ограничения действуют на всех земельных участках, расположенных в пределах установленной километровой зоны вдоль государственной границы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, на территории Беларуси в настоящее время находится около 2 тысяч российских военнослужащих. В то же время они пока не образуют полноценной ударной группировки.

А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что режим Александра Лукашенко фактически сделал Беларусь опорной площадкой для ведения Россией войны.