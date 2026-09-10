Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кабмин ограничил въезд в приграничную полосу с РФ и Беларусью

Кабмин ограничил въезд в приграничную полосу с РФ и Беларусью

Ua ru
10 сентября 2026 18:26
Правительство ужесточило режим на границе с РФ и Беларусью: какие ограничения действуют
Пограничник. Фото: ГПСУ

Правительство установило особый порядок пребывания в километровой приграничной зоне вдоль государственной границы с Россией и Беларусью. В частности, запрещены свободный въезд и проживание.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Особый пограничный режим в километровой полосе вдоль границы с РФ и Беларусью

Отмечается, что 17 августа 2026 года Кабинет Министров принял постановление № 1049, которым внесены изменения в пункт 2-1 постановления КМУ от 27 июля 1998 года № 1147. Документ уже вступил в силу, а подразделения, ответственные за охрану государственной границы, приступили к реализации предусмотренных им положений.

Прикордонна зона
Пограничная зона. Фото: ГПСУ

"Им на период действия военного положения на земельных участках шириной 1 км вдоль линии государственной границы с РФ и Беларусью устанавливается специальный пограничный режим", — говорится в сообщении.

На территории этой пограничной полосы вводятся ограничения на:

Читайте также:
  • свободный въезд;
  • пребывание;
  • проживание;
  • перемещение людей.

Также запрещено выполнять работы, не связанные с противодействием вооруженной агрессии РФ против Украины, обороной государства или охраной государственной границы.

Ограничения действуют на всех земельных участках, расположенных в пределах установленной километровой зоны вдоль государственной границы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, на территории Беларуси в настоящее время находится около 2 тысяч российских военнослужащих. В то же время они пока не образуют полноценной ударной группировки.

А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что режим Александра Лукашенко фактически сделал Беларусь опорной площадкой для ведения Россией войны.

Кабинет министров война граница Беларусь Россия ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации