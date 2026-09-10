Уряд посилив режим на кордоні з РФ і Білоруссю: які обмеження діють

Уряд обмежив в'їзд до прикордонної смуги з РФ та Білоруссю
Уряд встановив особливий порядок перебування у кілометровій прикордонній зоні вздовж державного кордону з Росією та Білоруссю. Зокрема, забороняється вільний вʼїзд та проживання.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Новини.LIVE.
Спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з РФ та Білоруссю
Зазначається, що 17 серпня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1049, якою внесено зміни до пункту 2-1 постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147. Документ уже набув чинності, а підрозділи, відповідальні за охорону державного кордону, розпочали реалізацію передбачених ним положень.
"Нею на період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 км уздовж лінії державного кордону з РФ та Білоруссю встановлюється спеціальний прикордонний режим", — йдеться у повідомленні.
На території цієї прикордонної смуги встановлюються обмеження на:
- вільний в’їзд;
- перебування;
- проживання;
- пересування людей.
Також заборонено виконувати роботи, які не стосуються протидії збройній агресії РФ проти України, оборони держави чи охорони державного кордону.
Обмеження діють на всіх земельних ділянках, розташованих у межах визначеної кілометрової зони вздовж державного кордону.
Як писали Новини.LIVE із посиланням на речника Української добровольчої армії Сергій Братчук, на території Білорусі наразі перебуває близько 2 тисяч російських військовослужбовців. Водночас вони поки не утворюють повноцінного ударного угруповання.
А верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що режим Олександра Лукашенка фактично зробив Білорусь опорним майданчиком для ведення Росією війни.