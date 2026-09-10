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Головна Новини дня Уряд обмежив в'їзд до прикордонної смуги з РФ та Білоруссю

Уряд обмежив в'їзд до прикордонної смуги з РФ та Білоруссю

Ua ru
10 вересня 2026 18:26
Уряд посилив режим на кордоні з РФ і Білоруссю: які обмеження діють
Прикордонник. Фото: ДПСУ

Уряд встановив особливий порядок перебування у кілометровій прикордонній зоні вздовж державного кордону з Росією та Білоруссю. Зокрема, забороняється вільний вʼїзд та проживання.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Новини.LIVE.

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Спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з РФ та Білоруссю

Зазначається, що 17 серпня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1049, якою внесено зміни до пункту 2-1 постанови КМУ від 27 липня 1998 року №1147. Документ уже набув чинності, а підрозділи, відповідальні за охорону державного кордону, розпочали реалізацію передбачених ним положень.

Прикордонна зона
Прикордонна зона. Фото: ДПСУ

"Нею на період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 км уздовж лінії державного кордону з РФ та Білоруссю встановлюється спеціальний прикордонний режим", — йдеться у повідомленні.

На території цієї прикордонної смуги встановлюються обмеження на:

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  • вільний в’їзд;
  • перебування;
  • проживання;
  • пересування людей.

Також заборонено виконувати роботи, які не стосуються протидії збройній агресії РФ проти України, оборони держави чи охорони державного кордону.

Обмеження діють на всіх земельних ділянках, розташованих у межах визначеної кілометрової зони вздовж державного кордону.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на речника Української добровольчої армії Сергій Братчук, на території Білорусі наразі перебуває близько 2 тисяч російських військовослужбовців. Водночас вони поки не утворюють повноцінного ударного угруповання. 

А верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що режим Олександра Лукашенка фактично зробив Білорусь опорним майданчиком для ведення Росією війни

Кабінет міністрів війна кордон Білорусь Росія ДПСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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