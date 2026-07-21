Сирського звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Сирський очолював ЗСУ з лютого 2024 року, коли змінив на цій посаді Валерія Залужного. Його відставка відбулася на тлі тривалих дискусій щодо кадрових змін у військовому керівництві та суспільного запиту на оновлення командування.

Про це інформує Новини.LIVE, посилаючись на Сергія Стерненка.

Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Відповідне кадрове рішення стало одним із найрезонансніших за останній час, адже саме Сирський очолював українську армію від лютого 2024 року після зміни Валерія Залужного. Про це написав Сергій Стерненко.

Заява Сергія Стерненка. Фото: Скріншот/Telegram

Протягом останніх днів інформація про можливу відставку Сирського активно обговорювалася у медіа. ЗМІ повідомляли, що президент розглядає зміну головнокомандувача та проводить зустрічі з потенційними кандидатами на цю посаду. Водночас у Силах оборони низка командувачів публічно висловлювала підтримку Сирському на тлі чуток про його заміну.

Останніми днями також посилився суспільний тиск щодо кадрових змін у військовому керівництві. У різних містах України відбувалися мирні акції, учасники яких після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони вимагали перегляду кадрових рішень, зокрема порушували питання відставки Олександра Сирського. Крім того, народні депутати ініціювали депутатський запит до президента Зеленського із проханням розглянути питання про його звільнення.

Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Хто такий Олександр Сирський: біографія та кар'єра

Олександр Сирський — український воєначальник, генерал, Герой України. Він є одним із найвідоміших українських військових командирів, який відіграв ключову роль в обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії, а також керував успішною Харківською наступальною операцією восени 2022 року. З лютого 2024 року Сирський обіймав посаду головнокомандувача Збройних сил України.

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Володимирської області тодішньої РРФСР. У дитинстві разом із родиною переїхав до Харкова, де закінчив школу. У 1986 році завершив навчання у Московському вищому загальновійськовому командному училищі, а після проголошення незалежності України продовжив службу у Збройних силах України. Згодом із відзнакою закінчив Академію Збройних сил України та Національну академію оборони України, здобувши також науковий ступінь кандидата військових наук.

За роки служби Сирський пройшов шлях від командира взводу до найвищих посад у військовому командуванні. У різні роки він командував 72-ю окремою механізованою бригадою, був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, начальником штабу — першим заступником керівника Антитерористичної операції, а згодом очолив Об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України. У 2019 році Президент призначив його командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Після початку російської агресії у 2014 році Сирський став одним із ключових командирів українського війська на Донбасі. Він брав участь у плануванні та керівництві бойовими діями, зокрема під час боїв за Дебальцеве.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році саме Сирський очолив оборону Києва. Під його керівництвом українським військовим вдалося зірвати план швидкого захоплення столиці та змусити російські війська відступити з півночі України. Восени 2022 року він командував Харківською наступальною операцією, у результаті якої Сили оборони звільнили значну частину окупованої території області. За вагомий внесок у захист держави Сирському було присвоєно звання Героя України.

Однією з найрезонансніших сторінок його військової кар'єри стала оборона Бахмута у 2022–2023 роках. Українські військові тривалий час стримували наступ російських сил і завдали противнику значних втрат, однак тривала оборона міста стала предметом дискусій серед військових експертів щодо її доцільності та ціни для українського війська.

На початку лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. На цій посаді він координував дії Сил оборони на всій лінії фронту, відповідав за проведення оборонних і наступальних операцій, розвиток безпілотних систем, реорганізацію структури ЗСУ та впровадження корпусної системи управління військами.

Що відомо про мітинги проти відставки Федорова та вимоги звільнити Сирського

Новини.LIVE інформували, що 18 липня 2026 року Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалі розмови з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він заявив, що чує суспільство та проводить численні консультації. За словами глави держави, рішення щодо армії будуть напрацьовані.

Розмова відбулася на тлі масових протестів у низці міст України. Мітинги відбуваються проти відставки Михайла Федорова. Водночас протестувальники вимагаються відставки Олександра Сирського. Українці мають намір протестувати, доки не буде рішень стосовно Федорова та Сирського.

Новини.LIVE також писали, що колишній міністр оборони Михайло Федоров подякував українцям за підтримку та заявив, що зміни обов'язково будуть. Він зазначив, що зараз відчуває найбільшу відповідальність і висловив вдячність ветеранам та військовим. Також Федоров повідомив, що діалог триває, і висловив упевненість, що все вдасться.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Він подякував Федорову за роботу та побажав йому й надалі залишатися в команді України. Також Сирський наголосив, що українські військові й надалі зосереджуватимуться на ефективній стратегії для захисту держави.

Новини.LIVE повідомляли, що під час брифінгу 16 липня Михайло Федоров різко розкритикував головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, звинувативши його в інтригах і спробах розколоти країну. За словами Федорова, Сирський не готовий відкрито говорити про проблеми, поставив йому ультиматум і замість зосередження на війні займається внутрішніми конфліктами. Також глава Міноборони заявив, що українській армії не потрібне авторитарне управління, а військо має будуватися на довірі, мотивації та повазі до військовослужбовців.