Наталка Діденко розповіла про травму та перерву в роботі

Українська синоптикиня Наталка Діденко. Фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптикиня Наталка Діденко тимчасово не публікуватиме звичні прогнози погоди та рідше спілкуватиметься з аудиторією. Вона травмувалася після невдалого падіння на фестивалі й зараз проходить лікування. Через гіпс їй складно писати, а для повного відновлення знадобиться час.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на допис Наталки Діденко у Facebook.

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Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот з Facebook

Що сталося з Наталкою Діденко

За словами Наталки Діденко, травму вона отримала під час фестивалю. Подробиць падіння та характеру ушкодження синоптикиня не розкрила, однак зазначила, що наслідки виявилися серйозними. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів та чекає на подальше лікування.

"Я нікуди не поділася, я просто на розкішному красивому фестивалі травмувалася — впала, ну дуже з неприємними, якщо чесно, наслідками. Тому писати не можу, на жаль. Поки що цьому заважає гіпс", — розповіла Наталка Діденко.

Через травму Наталці Діденко довелося змінити звичний спосіб роботи. Зокрема, синоптикиня вперше почала користуватися голосовим введенням, щоб мати можливість хоча б час від часу звертатися до підписників.

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"Я навчилася голосом писати текст, бо я так ніколи цим не користувалася, але обставини мене змусили", — написала Наталка Діденко.

Коли повернуться прогнози

Точних термінів повернення до звичного режиму Наталка Діденко поки не називає. Синоптикиня пояснила, що спочатку лікарям потрібно завершити лікування, тож найближчим часом її прогнозів не буде.

"Хочу з вами дуже спілкуватися побільше, проте поки що це малоймовірно. Поки перепрошую — буде без прогнозів, вже як є, але обов'язково все це буде!" — зазначила Наталка Діденко.

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