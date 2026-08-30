Наталья Диденко рассказала о травме и перерыве в работе

Украинская синоптик Наталья Диденко. Фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптик Наталья Диденко временно не будет публиковать привычные прогнозы погоды и реже будет общаться с аудиторией. Она получила травму после неудачного падения на фестивале и сейчас проходит лечение. Из-за гипса ей сложно писать, а для полного восстановления потребуется время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Натальи Диденко в Facebook.

Реклама

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот из Facebook

Что случилось с Натальей Диденко

По словам Натальи Диденко, травму она получила во время фестиваля. Подробностей падения и характера травмы синоптик не раскрыла, однако отметила, что последствия оказались серьёзными. Сейчас она находится под наблюдением врачей и ожидает дальнейшего лечения.

"Я никуда не делась, я просто на роскошном красивом фестивале получила травму — упала, ну с очень неприятными, если честно, последствиями. Поэтому писать не могу, к сожалению. Пока этому мешает гипс", — рассказала Наталья Диденко.

Из-за травмы Наталье Диденко пришлось изменить привычный способ работы. В частности, синоптик впервые начала пользоваться голосовым вводом, чтобы иметь возможность хотя бы время от времени обращаться к подписчикам.

Читайте также:

"Я научилась диктовать текст голосом, потому что раньше никогда этим не пользовалась, но обстоятельства меня к этому вынудили", — написала Наталья Диденко.

Когда вернутся прогнозы

Точных сроков возвращения к привычному режиму Наталья Диденко пока не называет. Синоптик объяснила, что сначала врачам нужно завершить лечение, поэтому в ближайшее время её прогнозов не будет.

"Очень хочу побольше общаться с вами, однако пока это маловероятно. Пока извиняюсь — прогнозов не будет, пока что так, но обязательно все это будет!" — отметила Наталья Диденко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что главный редактор издания "Фокус" Мария Скибинская и ее мать Наталья погибли 29 августа, в пятницу, в результате дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области. Авария произошла днем вблизи села Сингаи Коростенского района, где столкнулись легковой автомобиль и автобус. Гибель Марии Скибинской подтвердил ее муж.

Новини.LIVE также сообщали, что украинская певица Оля Полякова вместе с дочерью Машей попала в дорожно-транспортное происшествие поздно вечером 19 августа. В автомобиль артистки врезалась другая машина, после чего их машина вылетела в кювет. Дочь певицы получила травмы носа и зубов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Швейцарских Альпах 16 августа произошла смертельная авария с участием конной повозки с туристами. В результате ДТП погибла 73-летняя женщина, ещё 12 человек получили травмы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.