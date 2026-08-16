ДТП у Швейцарських Альпах: загинула туристка, 12 поранених

Аварія в Альпах. Фото: Kantonspolizei Graubünden

У Швейцарських Альпах сталася смертельна аварія за участю кінного екіпажу з туристами. Внаслідок ДТП загинула 73-річна жінка, ще 12 людей отримали травми, двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє SRF, передає Новини.LIVE.

Карета з туристами злетіла з дороги в Альпах

Аварія сталася в долині Валь-Розег поблизу Понтрезіни, коли група з 40 туристів поверталася з екскурсії. Для перевезення людей використовували два кінні екіпажі. Під час спуску в одного з екіпажів виникла несправність гальм. Візник намагався зменшити швидкість і направив коней на рівну частину дороги. Однак під час маневру один із коней упав, через що екіпаж втратив стійкість.

Карета з двома пасажирськими трейлерами з'їхала з дороги та на швидкості врізалася в дерево. Від сильного удару кілька туристів випали з причепів.

73-річна жінка отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці. Ще 12 пасажирів постраждали, двоє з них дістали тяжкі травми. Для порятунку туристів залучили три гелікоптери та чотири бригади швидкої допомоги. Постраждалих доправили до лікарень кантону Граубюнден. Туристам, які фізично не постраждали, надали психологічну допомогу.

Правоохоронці та прокуратура кантону Граубюнден розслідують обставини аварії. Наразі встановлюють точні технічні причини несправності, яка могла призвести до трагедії.

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