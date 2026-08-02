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Головна Новини дня Під час гасіння лісової пожежі: в Греції зіткнулися два гелікоптери

Під час гасіння лісової пожежі: в Греції зіткнулися два гелікоптери

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 20:55
Під час гасіння лісової пожежі: в Греції зіткнулися два гелікоптери
Приборкання вогню. Ілюстративне фото: ДСНС

У Греції під час ліквідації масштабного стихійного лиха сталася трагічна авіаційна катастрофа за участю повітряної рятувальної техніки. Два гелікоптери пожежної служби зіткнулися у повітрі під час спроби приборкання вогню. Внаслідок авіатрощі є загиблі та поранені серед членів інтернаціональних екіпажів рятувальних бортів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ekathimerini.

Зіткнення рятувальної авіації у повітрі

Один із літальних апаратів після потужного удару повністю втратив керування та розбився, що призвело до миттєвої смерті людей на борту.

Екіпаж цього гелікоптерів загинув. Він складався з пілота, громадянина Данії, та офіцера зв’язку, громадянина Греції.

Людям у другому гелікоптері пощастило вижити у катастрофі. Британський пілот та грецький офіцер зв’язку з іншого борта дістали лише незначних травм.

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Масштабна пожежа в Греції 

Пожежа на захід від Афін продовжує стрімко поширюватися через сильний вітер та суху погоду. Вже зафіксувано знищення понад ста житлових будинків, а мешканців кількох навколишніх сіл довелося терміново вивозити у безпечні місця.

До боротьби з вогнем залучені майже п'ятсот пожежників із Греції, Франції та Румунії

Раніше Новини.LIVE писали, що масштабна пожежа виникла неподалік грецьких Салонік. Через загрозу поширення полум'я влада евакуювала мешканців трьох населених пунктів — Антуполі, Філотей та Галіні.

Така ж складна ситуація відбувалася на півдні Франції. Найбільше постраждав департамент Східні Піренеї, де за одну ніч полум'я знищило близько 930 гектарів лісу поблизу населеного пункту Тревіллаш. До боротьби з вогнем було залучено понад 580 рятувальників. 

гелікоптер Греція авіакатастрофа пожежники
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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