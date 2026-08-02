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Главная Новости дня Во время тушения лесного пожара: в Греции столкнулись два вертолета

Во время тушения лесного пожара: в Греции столкнулись два вертолета

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 20:55
Во время тушения лесного пожара: в Греции столкнулись два вертолета
Потушение пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Греции во время ликвидации масштабного стихийного бедствия произошла трагическая авиакатастрофа с участием воздушной спасательной техники. Два вертолета пожарной службы столкнулись в воздухе во время попытки тушения пожара. В результате авиакатастрофы есть погибшие и раненые среди членов международных экипажей спасательных вертолетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ekathimerini.

Столкновение спасательной авиации в воздухе

Один из летательных аппаратов после мощного удара полностью потерял управление и разбился, что привело к мгновенной гибели людей на борту.

Экипаж этого вертолета погиб. В его состав входили пилот, гражданин Дании, и офицер связи, гражданин Греции.

Людям во втором вертолете посчастливилось выжить в катастрофе. Британский пилот и греческий офицер связи с другого борта получили лишь незначительные травмы.

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Масштабный пожар в Греции

Пожар к западу от Афин продолжает стремительно распространяться из-за сильного ветра и сухой погоды. Уже зафиксировано уничтожение более ста жилых домов, а жителей нескольких близлежащих деревень пришлось срочно эвакуировать в безопасные места.

К тушению пожара привлечены почти пятьсот пожарных из Греции, Франции и Румынии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что масштабный пожар возник недалеко от греческих Салоник. Из-за угрозы распространения пламени власти эвакуировали жителей трех населенных пунктов — Антуполи, Филотей и Галини.

Такая же сложная ситуация сложилась на юге Франции. Больше всего пострадал департамент Восточные Пиренеи, где за одну ночь пламя уничтожило около 930 гектаров леса вблизи населенного пункта Тревиллаш. К борьбе с огнем было привлечено более 580 спасателей.

вертолет Греция авиакатастрофа пожарники
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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