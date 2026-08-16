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В Швейцарии карета с туристами попала в смертельное ДТП

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 20:28
ДТП в Швейцарских Альпах: погибла туристка, 12 человек получили ранения
Авария в Альпах. Фото: Kantonspolizei Graubünden

В Швейцарских Альпах произошла смертельная авария с участием конной повозки с туристами. В результате ДТП погибла 73-летняя женщина, еще 12 человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает SRF, передает Новини.LIVE.

Карета с туристами съехала с дороги в Альпах

Авария произошла в долине Валь-Розег недалеко от Понтрезины, когда группа из 40 туристов возвращалась с экскурсии. Для перевозки людей использовались две конные повозки. Во время спуска у одного из экипажей возникла неисправность тормозов. Кучер пытался снизить скорость и направил лошадей на ровный участок дороги. Однако во время маневра одна из лошадей упала, из-за чего экипаж потерял устойчивость.

Карета с двумя пассажирскими прицепами съехала с дороги и на скорости врезалась в дерево. От сильного удара несколько туристов выпали из прицепов. 73-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Еще 12 пассажиров пострадали, двое из них получили тяжелые травмы. Для спасения туристов были задействованы три вертолета и четыре бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в больницы кантона Граубюнден. Туристам, не получившим физических травм, оказали психологическую помощь.

Правоохранительные органы и прокуратура кантона Граубюнден расследуют обстоятельства аварии. В настоящее время устанавливаются точные технические причины неисправности, которая могла привести к трагедии.

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ДТП авария полиция Швейцария пострадавшие
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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