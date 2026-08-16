В результате ДТП с участием польского автобуса в Венгрии погибли 12 человек

Поврежденный автобус после ДТП. Фото: MTI

16 августа в Венгрии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с польской регистрацией, в результате которого погибли 12 человек. Пассажирский автобус на высокой скорости вылетел с автомагистрали в глубокий кювет и полностью перевернулся. Правоохранители уже задержали водителя, который, по всей видимости, заснул за рулем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра.

Подробности ДТП с автобусом

Трагедия произошла посреди ночи 16 августа на скоростной трассе, когда большинство пассажиров в салоне крепко спали.

Поврежденный автобус на трассе. Фото: MTI

Автобус двигалсяпо автомагистрали М3 в направлении Ньиредьгазы, внезапно съехал с прямой дороги в кювет и перевернулся.

Всего в салоне находились два водителя и 57 пассажиров, 12 из которых погибли на месте, а десятки других получили травмы различной степени тяжести.

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По предварительной информации венгерской полиции, водитель автобуса заснул за рулем. Его задержали.

В настоящее время полиция области Боршод-Абауй-Земплен проводит спасательные работы на месте аварии и расследует обстоятельства происшествия. Премьер-министр Венгрии выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил службы.

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