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Главная Новости дня ДТП с участием польского автобуса в Венгрии: погибли 12 человек

ДТП с участием польского автобуса в Венгрии: погибли 12 человек

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 13:21
В результате ДТП с участием польского автобуса в Венгрии погибли 12 человек
Поврежденный автобус после ДТП. Фото: MTI

16 августа в Венгрии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с польской регистрацией, в результате которого погибли 12 человек. Пассажирский автобус на высокой скорости вылетел с автомагистрали в глубокий кювет и полностью перевернулся. Правоохранители уже задержали водителя, который, по всей видимости, заснул за рулем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра.

Подробности ДТП с автобусом

Трагедия произошла посреди ночи 16 августа на скоростной трассе, когда большинство пассажиров в салоне крепко спали.

ДТП с участием польского автобуса в Венгрии: погибли 12 человек - фото 1
Поврежденный автобус на трассе. Фото: MTI

Автобус двигалсяпо автомагистрали М3 в направлении Ньиредьгазы, внезапно съехал с прямой дороги в кювет и перевернулся.

Всего в салоне находились два водителя и 57 пассажиров, 12 из которых погибли на месте, а десятки других получили травмы различной степени тяжести.

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По предварительной информации венгерской полиции, водитель автобуса заснул за рулем. Его задержали.

В настоящее время полиция области Боршод-Абауй-Земплен проводит спасательные работы на месте аварии и расследует обстоятельства происшествия. Премьер-министр Венгрии выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил службы.

Как ранее сообщал Новини.LIVE, в Ровенской области полиция задержала шестнадцатилетнего подростка, который в состоянии сильного алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ насмерть сбил девушку. Двадцатишестилетняя женщина находилась на последних неделях беременности, но врачи не смогли спасти ни мать, ни её нерождённого ребёнка.

Также мы писали, что в июле на трассе Николаев — Одесса произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским микроавтобусом погибли 12 человек, ещё шесть человек получили травмы.

ДТП Венгрия автобусы Петер Мадяр
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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