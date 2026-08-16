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Головна Новини дня ДТП з польським автобусом в Угорщині: загинуло 12 людей

ДТП з польським автобусом в Угорщині: загинуло 12 людей

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 13:21
Внаслідок ДТП з польським автобусом в Угорщині загинуло 12 людей
Пошкоджений автобус після ДТП. Фото: MTI

В Угорщині 16 серпня сталася велика дорожня аварія за участю пасажирського автобуса з польською реєстрацією, в якій загинули 12 людей. Пасажирський транспорт на великій швидкості злетів з автомагістралі у глибокий кювет і повністю перекинувся. Правоохоронці вже затримали водія, який імовірно заснув за кермом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

Подробиці ДТП з автобусом

Трагедія відбулася посеред ночі 16 серпня на швидкісній трасі, коли більшість пасажирів у салоні міцно спали.

ДТП з польським автобусом в Угорщині: загинуло 12 людей - фото 1
Пошкоджений автобус на трасі. Фото: MTI

Автобус рухався автомагістраллю М3 у напрямку Ньїредьгази, раптово з'їхав із прямої дороги в кювет і перекинувся. 

Загалом у салоні перебувало двоє водіїв та 57 пасажирів, 12 із яких загинули на місці, а десятки інших отримали травми різного ступеня важкості.

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За попередньою інформацією угорської поліції, водій автобуса заснув за кермом. Його затримали.

Наразі поліція області Боршод-Абауй-Земплен проводить рятувальні роботи на місці аварії та розслідує обставини події. Прем'єр-міністр Угорщини висловив співчуття родинам загиблих і подякував службам.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Рівненській області поліція затримала шістнадцятирічного підлітка, який у стані важкого алкогольного сп'яніння на автомобілі ВАЗ на смерть збив дівчину. Двадцятишестирічна жінка була на останніх тижнях вагітності, але лікарі не змогли врятувати ні матір, ні її ненароджене дитя.

Також ми писали, що у липні на трасі Миколаїв — Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з пасажирським мікроавтобусом загинули 12 людей, ще шість осіб отримали травми. 

ДТП Угорщина автобуси Петер Мадяр
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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