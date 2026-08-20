Оля Полякова з донькою Машею потрапила в ДТП: фото

Українська співачка Оля Полякова разом із донькою Машею потрапила в дорожньо-транспортну пригоду пізно ввечері 19 серпня. В автомобіль артистки врізалася інша машина, після чого їхнє авто злетіло в кювет. Донька співачки отримала травми носа та зубів.

Про це співачка повідомила в Instagram, інформує Новини.LIVE.

Що відомо про ДТП з Олею Поляковою

За словами артистки, інша машина врізалася в їхній автомобіль, внаслідок чого авто відкинуло в кювет. Після ДТП донька співачки Марія отримала травми. Полякова показала дівчину після аварії та повідомила, що вона зламала ніс.

Травмована Маша Полякова. Фото: скриншот

Також, за даними співачки, у доньки пошкоджені зуби. Полякова додатково оприлюднила кадри з місця аварії, на яких видно автомобіль, що зіткнувся з її машиною.

Після ДТП стався конфлікт

Після аварії Полякова підійшла до автомобіля іншого учасника ДТП. На місці вже перебували правоохоронці.

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Співачка почала знімати на телефон чоловіка, який перебував поруч із машиною. За словами Полякової, він намагався вибити смартфон із її рук.

Місце аварії. Фото: скриншот

Пізніше Полякова розповіла, що, за словами очевидців, за кермом іншого автомобіля могла перебувати дівчина. Нібито вона розверталася посеред дороги, після чого сталося зіткнення.

Наразі точні обставини ДТП та інформація про винуватця аварії офіційно не встановлені. Поліція ситуацію поки не коментувала.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Оля Полякова заявляла про намір звернутися до суду через висловлювання журналістки Яніни Соколової. Співачка вважала їх образливими та наголошувала на необхідності захищати свою честь і гідність.

Як повідомляли Новини.LIVE, Оля Полякова назвала помилкою свої слова про можливе створення в Україні "концтабору". Співачка пояснила, що не мала на меті закликати до таких дій, і публічно уточнила свою позицію.