Оля Полякова с дочерью Машей попала в ДТП: фото

Оля Полякова с дочерью попала в ДТП
Украинская певица Оля Полякова вместе с дочерью Машей попала в дорожно-транспортное происшествие поздно вечером 19 августа. В автомобиль артистки врезалась другая машина, после чего их машина вылетела в кювет. Дочь певицы получила травмы носа и зубов.
Об этом певица сообщила в Instagram, сообщает Новини.LIVE.
Что известно о ДТП с Олей Поляковой
По словам артистки, другая машина врезалась в их автомобиль, в результате чего машину отбросило в кювет. После ДТП дочь певицы Мария получила травмы. Полякова показала девушку после аварии и сообщила, что она сломала нос.
Также, по словам певицы, у дочери повреждены зубы. Полякова дополнительно опубликовала кадры с места аварии, на которых видно автомобиль, столкнувшийся с её машиной.
После ДТП произошёл конфликт
После аварии Полякова подошла к автомобилю другого участника ДТП. На месте уже находились правоохранители.
Певица начала снимать на телефон мужчину, который находился рядом с машиной. По словам Поляковой, он пытался выбить смартфон из её рук.
Позже Полякова рассказала, что, по словам очевидцев, за рулем другого автомобиля могла находиться девушка. Якобы она разворачивалась посреди дороги, после чего произошло столкновение.
На данный момент точные обстоятельства ДТП и информация о виновнике аварии официально не установлены. Полиция ситуацию пока не комментировала.
Как сообщали Новини.LIVE, ранее Оля Полякова заявляла о намерении обратиться в суд из-за высказываний журналистки Янины Соколовой. Певица считала их оскорбительными и подчеркивала необходимость защищать свою честь и достоинство.
Как сообщали Новини.LIVE, Оля Полякова назвала ошибкой свои слова о возможном создании в Украине "концлагеря". Певица пояснила, что не имела намерения призывать к таким действиям, и публично уточнила свою позицию.