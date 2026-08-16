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Главная Новости дня Полякова назвала свои слова о концлагере в Украине ошибкой

Полякова назвала свои слова о концлагере в Украине ошибкой

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 18:32
Оля Полякова извинилась за скандальные высказывания в интервью
Оля Полякова на сцене. Фото: Facebook Ольги Поляковой

Украинская певица Оля Полякова официально извинилась за свои скандальные высказывания, в которых она сравнила Украину с концентрационным лагерем. Артистка признала, что её высказывания во время недавнего интервью были слишком резкими и неуместными. Кроме того, певица категорически опровергла слухи о своих намерениях начать политическую карьеру в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Оли Поляковой.

Отказ от политических амбиций

Певица заверила своих поклонников, что все разговоры о ее уходе во власть являются обычной выдумкой пользователей социальных сетей. Подобные предположения начали массово появляться в медиапространстве после её резонансного разговора с известной ведущей Раминой Эсхакзай.

"Никакой политики, меня туда записали без меня. Я сама об этом из интернета узнаю. Никаких политических проектов, все эти прогнозы — это чей-то бред и больная фантазия. Никаких партий, никакой политики", — заявила артистка.

Она добавила, что планирует в дальнейшем заниматься исключительно творчеством.

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Полякова извинилась за сравнение с концлагерем

Также певица извинилась за свое сравнение Украины с концлагерем. Напомним, ранее Полякова заявила, что считает Украину несвободной страной, поскольку публичным людям постоянно приходится оглядываться, когда они что-то делают или говорят. Также она сравнила жизнь в Украине с Советским Союзом и даже с концлагерем.

"Это слово слишком сильное для таких сравнений. Не нужно было его использовать. Что оно означает, на самом деле знают те, кто был в плену. А я не знаю. И это правда. Это было резко и излишне", — извинилась певица.

Артистка поблагодарила за понимание всех поклонников, которые поддержали её в сложный момент.

Как ранее писали Новини.LIVE, в эксклюзивном комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 Оля Полякова откровенно рассказала о своей позиции и отношении к критике. Также певица поделилась впечатлениями от выступления в Латвии и рассказала о поддержке Украины со стороны этой страны.

Кроме того, мы писали, что на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 российский певец и музыкант Андрей Макаревич выразил слова поддержки украинцам и на украинском языке отдельно обратился к своим друзьям и поклонникам.

Оля Полякова Латвия интервью извинения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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