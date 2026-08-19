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Главная Новости дня Полякова подаст в суд на Янину Соколову из-за оскорбления

Полякова подаст в суд на Янину Соколову из-за оскорбления

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 00:01
Ольга Полякова подаст иск против Янины Соколовой
Оля Полякова. Фото: кадр из видео

Певица Ольга Полякова заявила о намерении обратиться в суд против телеведущей Янины Соколовой из-за ее высказываний в адрес артистки. По ее словам, она не против критики, однако считает недопустимым распространение ложной информации о своей личности.

Об этом Полякова сообщила в видеообращении, опубликованном в Facebook, передает Новини.LIVE.

Полякова заявила о защите чести и деловой репутации

Полякова подчеркнула, что намерена защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в правовом поле.

"За распространение ложной информации обо мне я буду защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию в суде", — заявила она.

В то же время артистка отметила, что не стремится заниматься политикой или претендовать на роль общественного лидера. По ее словам, она продолжит профессиональную деятельность в сфере музыки. Полякова также подчеркнула, что как гражданка имеет право выражать собственную позицию по важным для нее вопросам. Она заявила о поддержке демократических ценностей, украинской армии и восстановления страны.

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"Свобода слова — это право говорить о том, что думаешь, но не свобода выдумывать факты о других людях и распространять их как правду", — сказала певица.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Оля Полякова извинилась за свои слова, в которых сравнила Украину с концентрационным лагерем. Артистка признала, что ее высказывания во время недавнего интервью были слишком резкими и неуместными. В то же время Полякова опровергла информацию о возможном начале политической карьеры в ближайшее время.

Как сообщали Новини.LIVE, украинская певица Ольга Полякова прокомментировала реакцию на свое выступление в Латвии и критику, раздававшуюся после концерта. Артистка заявила, что во время пребывания в стране чувствует поддержку Украины. Отдельно Полякова отметила певицу Лайму Вайкуле, которая, по ее словам, поддерживает Украину с самого начала полномасштабной войны.

суд Оля Полякова Янина Соколова шоу-бизнес певица
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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