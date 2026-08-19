Ольга Полякова подасть позов проти Яніни Соколової

Оля Полякова. Фото: кадр з відео

Співачка Ольга Полякова заявила про намір звернутися до суду проти телеведучої Янини Соколової через її висловлювання на адресу артистки. За її словами, вона не виступає проти критики, однак вважає неприпустимим поширення неправдивої інформації про її особистість.

Про це Полякова повідомила у відеозверненні, опублікованому у Facebook, передає Новини.LIVE.

Полякова заявила про захист честі та ділової репутації

Полякова наголосила, що має намір захищати свою честь, гідність та ділову репутацію у правовому полі.

"За поширення хибної інформації про мене захищатиму свою честь, гідність та ділову репутацію в суді", — заявила вона.

Водночас артистка зазначила, що не прагне займатися політикою чи претендувати на роль громадського лідера. За її словами, вона продовжить професійну діяльність у сфері музики. Полякова також наголосила, що як громадянка має право висловлювати власну позицію щодо важливих для неї питань. Вона заявила про підтримку демократичних цінностей, української армії та відновлення країни.

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"Свобода слова — це право говорити про те, що думаєш, але не свобода вигадувати факти про інших людей та поширювати їх як правду", — сказала співачка.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Оля Полякова перепросила за свої слова, у яких порівняла Україну з концентраційним табором. Артистка визнала, що її висловлювання під час нещодавнього інтерв’ю були надто різкими та недоречними. Водночас Полякова заперечила інформацію про можливий початок політичної кар’єри найближчим часом.

Як повідомляли Новини.LIVE, українська співачка Ольга Полякова прокоментувала реакцію на свій виступ у Латвії та критику, яка пролунала після концерту. Артистка заявила, що під час перебування в країні відчуває підтримку України. Окремо Полякова відзначила співачку Лайму Вайкуле, яка, за її словами, підтримує Україну від початку повномасштабної війни.