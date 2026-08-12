Ольга Полякова ответила на критику после выступления в Латвии

Украинская певица Оля Полякова. Фото: polyakovamusic/Instagram

Украинская певица Ольга Полякова рассказала о реакции на своё выступление в Латвии и о критике, раздавшейся после него. Артистка заявила, что чувствует поддержку Украины в Латвии, а также отметила позицию певицы Лаймы Вайкуле, которая, по ее словам, поддерживает Украину с первых дней войны. Полякова также объяснила свое отношение к критике и призвала украинцев не молчать и самостоятельно отстаивать свои права.

Об этом Оля Полякова рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Полякова ответила на критику после выступления

После выступления певицы в Украине возник значительный резонанс. В ответ на это Полякова сказала, что ей свойственно вызывать сильные эмоции у людей.

"А как же, а как же, я везде люблю шуметь, знаешь, как та крыса", — отметила артистка.

На вопрос об отзывах после выступления Полякова заявила, что не удивлена негативной реакцией. Она назвала себя противоречивой личностью, которую одни люди очень любят, а другие — резко критикуют.

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"Боже, ну конечно. Ну смотрите, я противоречивая личность. Меня либо любят до безумия, либо ненавидят и проклинают...", — сказала певица.

Полякова добавила, что не стремится вызывать у людей нейтральные эмоции. По её словам, она понимает, что её позиция может кого-то раздражать, однако другие могут воспринимать её как проявление взрослой и осознанной позиции.

"И, в принципе, я с этим согласна. Я не хотела бы вызывать какие-то такие, знаешь, нейтральные чувства. Ну что есть, что нет — нет, а давайте, давайте до боли откровенно. Поэтому, ну, конечно, кого-то это раздражит", — отметила артистка.

Она подчеркнула, что считает себя взрослой, умной и образованной женщиной, которая отстаивает свои права. Полякова также призвала украинцев не ждать, что кто-то другой будет бороться за них, а самим защищать свои интересы.

"А кто-то видит, что это взрослая позиция, я взрослая, умная, образованная женщина. Я не говорю какую-то чепуху, я борюсь за свои права. И всем вам показываю, как бороться за свои права", — сказала певица.

По словам Поляковой, она не понимает претензий людей, которые требуют от нее высказываться по каждой отдельной проблеме или бороться за интересы других. Артистка призвала украинцев самостоятельно отстаивать свои права.

"Вот кто-то приходит: А почему вы об этом не сказали? А почему вы за тех не поборолись?. Я говорю: люди, а почему вы сами за себя не боретесь? Чего вы хотите, чтобы Полякова пошла и за вас боролась? Полякова вам показывает, как можно бороться за свои права. Идите и боритесь", — , — заявила она.

Полякова также призвала украинцев не молчать, если они не согласны с определенными решениями или действиями власти. Она отметила, что последние события в Украине показывают, как граждане могут влиять на власть и решения.

"Я молчать не буду, и вы не молчите. И вообще, я вам скажу честно, что украинцы не молчат. Вот видите, в последнее время только нам что-то не понравилось — боже, снова плакаты в руки, все вышли, сказали свое "фе", — сказала певица.

В заключение Полякова положительно оценила возможность украинцев влиять на решения власти и на то, что происходит в стране.

"Это круто, что мы можем влиять на власть, на решения, на то, что происходит в стране. Меня это радует", — подытожила артистка.

Полякова о поддержке Украины в Латвии

Во время беседы певица Оля Полякова отметила, что на фестивале, где она выступала, было много украинцев. По словам Поляковой, она также чувствует поддержку Украины со стороны Латвии.

"Боже, да, конечно. Я очень люблю этот фестиваль, потому что, смотрите, во-первых, Лайма, она уже с первых дней поддерживает нас. Она с первых дней поддерживает. Здесь никогда не бывает каких-то людей, которые поддерживают тот режим", — сказала Полякова.

Артистка также обратила внимание на международный состав команды фестиваля и его гостей. Она отметила, что, несмотря на отдельные негативные комментарии в Украине, список приглашенных гостей, по её мнению, демонстрировал, что мероприятие было организовано должным образом.

"Сегодня вообще интернациональная команда. Кто-то в Украине писал всякую грязь, но вы же видели, кто там был. То есть всё было очень достойно...", — отметила певица.

После этого Полякова отреагировала на обвинения, которые звучали в её адрес. Она сказала, что уже привыкла к критике и не собирается из-за неё менять свою позицию.

"Давайте, значит, эту тему "Полякова — предательница" мы уже куда-нибудь смоем в какой-нибудь унитаз. Меня уже катали по всем "шакальским экспертам", так катали, что я уже привыкла", — заявила артистка.

В то же время Полякова подчеркнула, что хочет мира и верит, что Украина его обретет. При этом она отказалась называть возможные сроки окончания войны, отметив, что раньше уже делала такие прогнозы.

"Я хочу сказать одно: все мы хотим мира, и мы его обязательно добьемся. Я больше, конечно, не буду говорить, когда закончится война... Но я хочу сказать, что чувствую, что уже скоро нам станет легче", — сказала Полякова.

Что сказала Полякова в интервью Рамине о "хороших россиянах"

Оля Полякова отреагировала на критику в связи с общением с россиянами во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. В интервью Рамине Эсхакзай певица объяснила, почему записала видео с российским музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, а также высказалась об Алле Пугачевой и Максиме Галкине. Полякова подчеркнула, что оценивает людей по их поступкам, а не по национальности.

Во время фестиваля певица поблагодарила Пугачеву и Галкина за поддержку Украины, а также записала короткое видео с Григорьевым-Апполоновым. После критики в Украине организаторы фестиваля удалили этот ролик из своих соцсетей.

Полякова объяснила, что на момент съемки не знала о публичной деятельности Григорьева-Апполонова и не следила за его карьерой. По ее словам, музыкант сам подошел к ней и предложил сфотографироваться и пройтись вместе под музыку.

Артистка добавила, что не могла проверять каждого человека, с которым общалась на фестивале, и не знала о контактах Григорьева-Апполонова с российскими деятелями, в частности с Яной Рудковской.

Отдельно певица объяснила свою позицию в отношении Пугачевой и Галкина, которым она благодарила за поддержку Украины. Она подчеркнула, что они покинули Россию, отказавшись от той жизни, которая у них там была, и поддерживают Украину.

"У Аллы Пугачевой и Максима Галкина в России было все. В один день они собрались и покинули свой дом и все, что у них было, чтобы не оказаться на стороне режима, на стороне страны, которая ведет масштабную агрессию против Украины. Они потеряли всё и поддерживают Украину, как могут", — заявила артистка.

Полякова также сказала, что не делит людей на "хороших" и "плохих" по национальности, а оценивает их по поступкам:

"Я не делю людей на хороших или плохих по национальности, а делю — по поступкам".

Новини.LIVE сообщали, что недавно Суспільне ответило на обращение Оли Поляковой относительно правил национального отбора на Евровидение и заявило, что действующие требования остаются без изменений. Вещатель подчеркнул, что артисты, выступавшие в России, Крыму или на других оккупированных территориях после 15 марта 2014 года, не могут участвовать в отборе.

Новини.LIVE писали, что ранее Оля Полякова пришла на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, где подняла вопрос о правилах национального отбора на Евровидение. Певица заявила, что из-за действующего пункта регламента ей отказали в участии, и призвала пересмотреть эти требования. По мнению Поляковой, правила являются дискриминационными и должны быть одинаковыми для всех участников.