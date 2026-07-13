Певица Оля Полякова. Фото: Новини.LIVE

Певица Оля Полякова призвала пересмотреть правила украинского национального отбора на "Евровидение", заявив, что действующие требования носят дискриминационный характер. Певица утверждает, что именно из-за одного из пунктов регламента ей отказали в участии в отборе, хотя, по её мнению, он противоречит законодательству. Она также подчеркнула, что правила должны быть одинаковыми для всех участников.

Об этом Полякова заявила во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

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Полякова просит отменить спорный пункт правил Национального отбора

По словам Поляковой, причиной недопуска к Национальному отбору стал пункт правил, утвержденных Общественным вещателем в 2019 году. Он запрещает участие исполнителям, которые после 15 марта 2014 года выступали на территории России.

"В прошлом году я, как украинская артистка, подала заявку на участие в Национальном отборе международного музыкального конкурса "Евровидение". Мне в участии отказали. Официальная причина — пункт 4.6 правил, установленных Общественным вещателем в 2019 году", — сказала она.

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Певица подчеркнула, что после поездки в Россию в начале 2015 года больше там не выступала и полностью прекратила работу на российском рынке. Однако она считает, что применение этого правила является неправомерным, ведь на момент ее выступления украинское законодательство не предусматривало никакой ответственности за такие действия.

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"Ни один закон Украины не устанавливал на тот момент ни уголовной, ни административной ответственности за такие выступления. Этот пункт появился задним числом только в 2019 году", — заявила она.

Полякова также обратила внимание на то, что в предыдущие годы к Национальному отбору допускали участников и членов жюри, которые после 2014 года работали в России. В качестве примера она привела победительницу Национального отбора 2016 года Джамалу и продюсера Константина Меладзе.

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"В 2016 году победительница национального отбора также выступала в России в 2014–2015 годах. Это не помешало ей представлять Украину. В 2017 году членом жюри был Константин Меладзе, который на тот момент много лет работал в России", — отметила артистка.

По мнению Поляковой, действующие правила отбора нарушают принцип равенства и требуют пересмотра.

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"Сегодня правила отбора неактуальны, несовершенны. Они ставят в худшее положение тех, кто все это время работал в Украине, отказался от российского рынка и работал исключительно здесь. Эти правила нужно изменить", — подытожила певица.

Как писали Новини.LIVE, бывшую народную артистку Украины Таисию Повалий в Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. После 2014 года она уехала в Россию и систематически поддерживала государство-агрессора. Следствие установило, что певица участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала войну против Украины и распространяла антиукраинские нарративы.

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Имение Повалий под Киевом перешло в собственность государства. Певица же заявила, что её мать собиралась вернуться туда жить.